Un compuesto podría cambiar el tratamiento del Parkinson: potencia la L-DOPA y reduce sus efectos secundarios

Archivo - Una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos similar a la vasta red de neuronas en un cerebro biológico. - BLACKJACK3D/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han identificado un compuesto de doble acción que, en un modelo de macaco con Parkinson avanzado, potencia los efectos terapéuticos de la L‑DOPA –el tratamiento de referencia de la enfermedad– y al mismo tiempo reduce efectos secundarios como los movimientos involuntarios o discinesias.

El trabajo, publicado en la revista 'Science Translational Medicine', apunta a una posible terapia complementaria para pacientes que reciben L‑DOPA y abre la puerta a identificar otros fármacos capaces de mejorar tratamientos dirigidos al sistema nervioso central.

EL PROBLEMA DE LA L-DOPA: FUNCIONA, PERO PUEDE PERDER EFICACIA

Estos medicamentos son esenciales en la lucha contra los trastornos neurodegenerativos, pero su potencia a menudo conlleva efectos secundarios no deseados en los tejidos nerviosos. Por ejemplo, la L-DOPA es el tratamiento de referencia para la enfermedad de Parkinson, pero su uso prolongado altera el sistema nervioso y causa movimientos erráticos y otros problemas motores (discinesia).

En este estudio, los investigadores utilizaron un enfoque ómico para comprender cómo la L-DOPA influye en la expresión génica en el cuerpo estriado, una región cerebral que controla el movimiento. Analizaron datos transcriptómicos del cuerpo estriado de ratones expuestos a diversas dosis de L-DOPA y compararon los cambios resultantes en la expresión génica con un conjunto de datos de patrones de expresión génica vinculados a diversos compuestos.

Esta estrategia permitió descubrir un fármaco cardíaco llamado SB-0107 que imitaba la firma de expresión génica terapéutica de la L-DOPA, al tiempo que suprimía los patrones de expresión génica vinculados a la discinesia.

Posteriormente, el equipo diseñó un análogo de SB-0107 que mitigaba la discinesia y mejoraba los beneficios de la L-DOPA durante tareas cognitivas en un modelo de macaco con enfermedad de Parkinson avanzada.

"Al centrarse en la farmacología de un fármaco eficaz en lugar de solo en la biología de la enfermedad, este enfoque prioriza las vías con relevancia clínica demostrada, lo que aumenta el potencial traslacional", concluyen los autores, destacando las posibles ventajas de su método sobre las estrategias actuales.