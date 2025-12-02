Colchicina: un fármaco antiguo con un nuevo propósito

Archivo - Pastilla triturada, aplastada. - ANILAKKUS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un medicamento para la gota, económico y de uso común, podría reducir los infartos y los accidentes cerebrovasculares en personas con enfermedades cardiovasculares, según una nueva revisión 'Cochrane' de la Universidad de Greifswald, Alemania.

La revisión examinó los efectos de dosis bajas de colchicina, un fármaco utilizado para tratar la gota, y no encontró un aumento en los efectos secundarios graves. Las enfermedades cardiovasculares suelen estar causadas por una inflamación crónica de bajo grado, que contribuye a eventos cardiovasculares recurrentes como infartos y accidentes cerebrovasculares.

La colchicina tiene propiedades antiinflamatorias que la convierten en una opción prometedora para las personas con cardiopatías. La revisión incluyó 12 ensayos controlados aleatorizados con casi 23.000 personas con antecedentes de cardiopatía, infarto o accidente cerebrovascular. Los estudios analizaron a pacientes que tomaron colchicina durante al menos seis meses, con dosis de 0,5 mg una o dos veces al día. La mayoría de los participantes eran hombres (aproximadamente el 80%) y la edad promedio era de 57 a 74 años.

La mitad recibió colchicina, mientras que la otra mitad recibió un placebo o ningún tratamiento adicional junto con su atención habitual.

RESULTADOS PROMETEDORES: MENOS INFARTOS Y DERRAMES CEREBRALES

En general, quienes tomaron colchicina en dosis bajas tuvieron menos probabilidades de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Por cada 1.000 personas tratadas, se registraron 9 infartos y 8 derrames cerebrales menos en comparación con quienes no tomaron el medicamento. Si bien no se identificaron eventos adversos graves, los pacientes que tomaron colchicina tuvieron mayor probabilidad de experimentar efectos secundarios estomacales o digestivos, aunque estos fueron generalmente leves y transitorios.

"Entre 200 personas con enfermedad cardiovascular -donde normalmente esperaríamos alrededor de siete infartos y cuatro derrames cerebrales-, el uso de colchicina en dosis bajas podría prevenir aproximadamente dos de cada uno", apunta el doctor Ramin Ebrahimi, coautor principal del estudio, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Greifswald.

"Reducciones como esta pueden marcar una gran diferencia para los pacientes que viven con un riesgo cardiovascular continuo a lo largo de su vida". Un nuevo uso para un medicamento de larga trayectoria. Dado que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, la colchicina representa una opción prometedora, económica y accesible para la prevención secundaria en pacientes de alto riesgo.

"Estos resultados provienen de ensayos financiados con fondos públicos que reutilizan un fármaco muy antiguo y de bajo costo para un uso completamente nuevo" apunta Lars Hemkens, autor principal del estudio, de la Universidad de Berna, Suiza.

"Esto demuestra el poder de la investigación académica para revelar oportunidades de tratamiento que el desarrollo tradicional de fármacos suele pasar por alto". La evidencia es menos clara en cuanto a si la colchicina afecta las tasas de mortalidad generales o la necesidad de procedimientos como la revascularización coronaria. Los estudios no proporcionaron información sobre si el fármaco mejora la calidad de vida o reduce las estancias hospitalarias. Los autores recalcan la necesidad de realizar más investigaciones en estas áreas.