Cannabis medicinal y salud mental: la mayor revisión hasta ahora desmonta sus supuestos beneficios

Archivo - Mujer consumiendo medicamento a base de cannabis para tratar la ansiedad. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante años, el cannabis medicinal se ha presentado como una posible solución para algunos de los problemas de salud mental más comunes. Ansiedad, depresión o estrés postraumático aparecen con frecuencia entre las razones que llevan a muchas personas a recurrir a estos productos, convencidas de que pueden ayudar a mejorar su bienestar emocional.

Sin embargo, mientras su uso se ha extendido en numerosos países y las ventas no han dejado de crecer, la comunidad científica sigue intentando responder a una pregunta clave: qué dice realmente la evidencia sobre sus efectos en la salud mental. Ahora, una de las revisiones científicas más amplias realizadas hasta la fecha vuelve a poner el foco en esta cuestión.

LA MAYOR REVISIÓN SOBRE CANNABIS MEDICINAL Y SALUD MENTAL

Un artículo de la Universidad de Sídney (Australia), publicado en 'The Lancet Psychiatry', se ha convertido en la revisión más extensa jamás realizada sobre la seguridad y la eficacia de los cannabinoides en diversas afecciones de salud mental, y no ha encontrado evidencia de que el cannabis medicinal sea eficaz para tratar la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El estudio se publica en un contexto de más de un millón de aprobaciones de recetas y una triplicación de las ventas de medicamentos con cannabinoides (incluidos productos de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) en Australia durante los últimos cuatro años, a menudo para el tratamiento de trastornos de salud mental y de consumo de sustancias.

El autor principal del estudio, el doctor Jack Wilson, del Centro Matilda de la Universidad de Sídney, asegura que los resultados ponen en entredicho la aprobación del cannabis medicinal para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

"Aunque nuestro estudio no analizó esto específicamente, el uso rutinario de cannabis medicinal podría estar causando más daño que beneficio al empeorar los resultados de salud mental, por ejemplo, un mayor riesgo de síntomas psicóticos y de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis, y al retrasar el uso de tratamientos más efectivos", aporta.

Más de 700.000 australianos han informado haber utilizado cannabis medicinal para tratar más de 250 afecciones de salud diferentes. La investigación halló evidencia que sugiere que el cannabis medicinal podría ser potencialmente beneficioso para algunas afecciones, como el tratamiento del trastorno por consumo de cannabis (también conocido como dependencia del cannabis), el autismo, el insomnio y los tics o el síndrome de Tourette.

El doctor Wilson recalca: "Pero la calidad general de la evidencia sobre estas otras afecciones, como el autismo y el insomnio, era baja. En ausencia de un sólido apoyo médico o psicológico, el uso de cannabis medicinal en estos casos rara vez está justificado".

EN QUÉ CASOS SÍ PODRÍA TENER UTILIDAD EL CANNABIS MEDICINAL

Sin embargo, existen indicios de que el cannabis medicinal puede ser beneficioso en ciertas afecciones de salud, como la reducción de las convulsiones asociadas con algunas formas de epilepsia, la espasticidad en personas con esclerosis múltiple y el control de ciertos tipos de dolor, pero nuestro estudio muestra que la evidencia en relación con los trastornos de salud mental es insuficiente.

"En el caso específico del autismo, si bien el estudio mostró cierta evidencia de que el cannabis medicinal podría ayudar a reducir los síntomas, cabe señalar que no existe una experiencia única, ni universal, del autismo, por lo que este hallazgo debe tomarse con precaución", señala.

El estudio revela que el cannabis medicinal no era eficaz para todos los tipos de trastornos por abuso de sustancias. Si bien el cannabis medicinal puede ayudar con la dependencia del cannabis, se descubrió que aumentaba los antojos de cocaína entre las personas con trastorno por consumo de cocaína.

"De forma similar a como se usa la metadona para tratar el trastorno por consumo de opioides, los medicamentos a base de cannabis pueden formar parte de un tratamiento eficaz para quienes padecen un trastorno por consumo de cannabis. Se ha demostrado que, cuando se administra junto con terapia psicológica, una formulación oral de cannabis reduce el consumo de cannabis fumado", incide el doctor Wilson.

"Sin embargo, cuando se utilizó cannabis medicinal para tratar a personas con trastorno por consumo de cocaína, aumentó sus ansias de consumirla. Esto significa que no debería considerarse para este fin y, de hecho, podría empeorar la dependencia a la cocaína", comenta.

Los investigadores instan a una mayor regulación para la prescripción de cannabis medicinal. "Nuestro estudio proporciona una evaluación exhaustiva e independiente de los beneficios y riesgos de los medicamentos a base de cannabis, lo que puede ayudar a los médicos a tomar decisiones basadas en la evidencia, contribuyendo a garantizar que los pacientes reciban tratamientos eficaces y minimizando los daños derivados de productos de cannabis ineficaces o inseguros", finaliza el doctor Wilson.

La revisión sistemática y el metaanálisis incluyeron los resultados de 54 ensayos controlados aleatorios (ECA) publicados durante un período de 45 años (1980-2025) en todo el mundo.