La Asociación para el Autocuidado de la Salud nombra a Rodrigo Bonilla nuevo presidente

El presidente de anefp, Rodrigo Bonilla. - JOSE IRUN

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Directivo de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha nombrado como nuevo presidente al director general de la filial farmacéutica de Esteve en España y Portugal, Rodrigo Bonilla, según ha informado la asociación este jueves.

Las vicepresidencias de anefp las asumirán Roberto Criado (Reig Jofre), Marielle López (Bayer Hispania), Carlota Molina (Opella Healthcare Spain), David Solanes (Laboratorios Ern) y Helen Tomlinson (Kenvue).

"Asumo esta presidencia con la responsabilidad de seguir impulsando el compromiso del sector Consumer Health con la transformación del sistema sanitario hacia un modelo más preventivo, aportando soluciones a retos actuales como la presión asistencial o el envejecimiento de la población", ha señalado Bonilla.

El nombramiento coincide con los primeros pasos del Plan Estratégico del sector Consumer Health 2026-2028, una hoja de ruta articulada en torno a cuatro pilares, normativa, digitalización, sostenibilidad medioambiental y autorregulación, en los que anefp continuará trabajando para favorecer el desarrollo de las compañías del sector de autocuidado y reforzar su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario y a la salud y calidad de vida de las personas.

El nuevo presidente de anefp ha reafirmado el compromiso de la asociación con las administraciones públicas, los profesionales sanitarios y el conjunto de agentes implicados en la salud, con el objetivo de, desde la colaboración, continuar avanzando hacia un modelo sanitario cada vez más eficiente, sostenible y preventivo, adaptado a las necesidades actuales de la sociedad.

Para Bonilla, el sector 'Consumer Health' "es un aliado estratégico de los sistemas sanitarios y, por ello, es imprescindible que forme parte de las políticas públicas de salud, como un sector consolidado, dinámico e innovador, que aporta valor sanitario, social, económico e industrial".

Rodrigo Bonilla es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia y MBA en Finanzas de la Lake Forest Graduate School of Management y cuenta con más de 28 años de experiencia en cargos directivos en la industria farmacéutica en diferentes países de Europa y América.