Antidepresivos: escitalopram, duloxetina y agomelatina, los tres que destacan por su eficacia a largo plazo

Archivo - Joven sosteniendo pastilla depresión - VASIL DIMITROV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los antidepresivos no solo alivian los síntomas de la depresión a corto plazo, sino que también ayudan a mantener estos beneficios a largo plazo. Aunque, no todos los antidepresivos parecen ofrecer los mismos resultados cuando el tratamiento se prolonga en el tiempo.

Es importante aliviar los síntomas de la depresión pero también es importante que la mejoría se mantenga y que el paciente no vuelva a empeorar.

Esta es la principal conclusión de un nuevo e importante estudio comparativo publicado en 'The Lancet Psychiatry', que ha revelado que tres medicamentos son los más eficaces en este sentido. "Esto ayuda a los médicos a elegir un medicamento que no solo ayude a los pacientes a recuperarse, sino que también contribuya a mantener su bienestar", señalan los investigadores del Centro médico de la Universidad de Radboud (Países Bajos), quien firman este estudio.

UN ANÁLISIS DE MÁS DE 30.000 PACIENTES COMPARA 20 ANTIDEPRESIVOS

A nivel mundial, casi el 6% de la población padece depresión. Muchos de ellos continúan tomando antidepresivos tras experimentar una mejoría sintomática, entre otros motivos, para prevenir una recaída. Este equipo internacional de investigadores estudió si ciertos antidepresivos, y cuáles en particular, no solo logran la mejoría de los pacientes, sino que también mantienen su bienestar (respuesta sostenida). Este es el primer estudio a gran escala que compara diferentes antidepresivos tanto a corto como a largo plazo.

Este estudio utilizó evidencia de 115 ensayos clínicos aleatorizados realizados previamente, con más de 30.000 participantes en total. Los investigadores compararon 20 antidepresivos entre sí y con el antidepresivo más conocido, la fluoxetina.

Los resultados sugieren que los antidepresivos pueden, de hecho, mantener el bienestar de las personas incluso durante su uso a largo plazo. Además, el estudio halló evidencia de diferencias entre los distintos medicamentos. Estos hallazgos deberían tenerse en cuenta al elegir un antidepresivo inicialmente, considerando su potencial uso a largo plazo.

ESCITALOPRAM, AGOMELATINA Y DULOXETINA DESTACAN POR SUS RESULTADOS A LARGO PLAZO

Se descubrió que tres antidepresivos eran más eficaces a largo plazo: escitalopram, agomelatina y duloxetina. Estos medicamentos resultaron más efectivos que la fluoxetina. "El escitalopram ya se usa ampliamente", recuerda el primer autor, Paul van Haaren. La agomelatina funciona bien, pero uno de sus efectos secundarios es el riesgo de insuficiencia hepática. La duloxetina es menos conocida y se prescribe con menos frecuencia como tratamiento de primera línea.

Numerosas guías internacionales recomiendan los ISRS como antidepresivos de primera elección. De entre estos ISRS, el escitalopram parece ser el más eficaz, incluso para el tratamiento a largo plazo. Este estudio podría tener implicaciones para las futuras guías de tratamiento", plantea Eric Ruhé, catedrático de Depresión de Dificultad para Tratar en el centro médico universitario de Radboud.

Según Ruhé, esto no significa que todas las personas con depresión grave deban recibir escitalopram. "Como médico, se debe considerar el equilibrio entre los beneficios y los efectos secundarios de un medicamento. Este equilibrio varía de persona a persona. Por lo tanto, la elección del medicamento puede ser diferente para cada paciente", afirma.

Sin embargo, concluye, "nuestro estudio puede ayudar a fundamentar las decisiones que médicos y pacientes toman conjuntamente: si se empieza a tomar un antidepresivo, es importante elegir uno que no solo ayude a mejorar, sino que también contribuya a mantener la buena salud".