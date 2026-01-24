Antiácidos: Esto es lo nuevo que dice ahora la ciencia sobre el riesgo de cáncer de estómago

Archivo - Concepto jugos gástricos. Acidez - THARAKORN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temor de que inhibidores de la bomba de protones (IBP) puedan provocar cáncer de estómago existe desde la década de 1980. Investigaciones recientes han vinculado su uso a un riesgo aproximadamente dos veces mayor, pero la literatura se ve obstaculizada por varias limitaciones metodológicas, lo que hace que esta posible asociación sea incierta.

Para ayudar a aclarar si el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones está asociado con un mayor riesgo de cáncer de estómago, los investigadores del Instituto Karolinska y Hospital Universitario Karolinska, Estocolmo (Suecia), diseñaron un estudio que realizó amplios esfuerzos para evitar y evaluar estas debilidades previas.

Los IBP son los antiácidos más usados para tratar el reflujo, las úlceras y la acidez persistente porque reducen de forma potente la producción de ácido en el estómago. Entre los más conocidos están el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol, que actúan bloqueando la “bomba de protones” responsable de fabricar ácido. Por eso suelen aliviar rápido los síntomas y ayudar a que el estómago y el esófago se curen, pero su uso prolongado también ha sido objeto de debate y preocupación entre pacientes y médicos.

UN ESTUDIO NÓRDICO DE 26 AÑOS ANALIZA EL VÍNCULO CON DATOS REALES

El uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones (IBP) parece no estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico (de estómago), según descubre un estudio de datos de salud nórdicos publicado por el Instituto Karolinska y Hospital Universitario Karolinska, Estocolmo, Suecia, en 'The BMJ'.

Este hallazgo debería ofrecer alivio a los pacientes que necesitan terapia con inhibidores de la bomba de protones a largo plazo y es valioso para la toma de decisiones clínicas en entornos de atención médica, dicen los investigadores.

Sus hallazgos se basan en datos de registros de atención médica en los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) durante un período de 26 años, de 1994 a 2020.

Identificaron a 17.232 pacientes con cáncer de estómago (casos) y compararon aleatoriamente a cada uno de ellos por edad, sexo, año calendario y país con 10 participantes sanos (controles) de toda la población de cada país: un total de 172.297.

Luego registraron el uso a largo plazo (más de 1 año) de inhibidores de la bomba de protones y antagonistas del receptor de histamina-2 (otra clase de medicamentos utilizados para reducir el ácido estomacal), excluyendo los 12 meses anteriores a la fecha de diagnóstico (casos) o la fecha de inclusión en el estudio (controles) para evitar el informe de una asociación potencialmente falsa.

También se tuvieron en cuenta otros factores que pudieron haber influido en los resultados, como la edad, el sexo, el tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori (la bacteria implicada en el desarrollo del cáncer de estómago), la úlcera péptica, las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y el alcohol, la obesidad o la diabetes tipo 2, y el uso de ciertos medicamentos.

TRAS AJUSTAR RIESGOS, NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN SIGNIFICATIVA

Después de ajustar estos factores, los investigadores no encontraron ninguna asociación restante entre el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas del receptor de histamina-2 y un mayor riesgo de cáncer de estómago.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. A pesar de los amplios esfuerzos, los autores no descartan la posibilidad de que factores no medidos, como la dieta y los antecedentes familiares de cáncer de estómago, hayan afectado los resultados.

Sin embargo, señalan que este estudio multinacional basado en hasta 26 años de datos de registros de alta calidad les permitió mitigar muchos de los sesgos y otros problemas que afectan a las investigaciones previas sobre este tema.

Por ello, concluyen que "los resultados de este estudio no respaldan la hipótesis de que el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones esté asociado con un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico".

"Este hallazgo debería ofrecer alivio a los pacientes que necesitan terapia con inhibidores de la bomba de protones a largo plazo y es valioso para la atención médica en la toma de decisiones clínicas", añaden.