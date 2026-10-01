Anefp subraya el interés por el autocuidado, en el que destacan los complementos alimenticios y el consejo farmacéutico - ANEFP

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), Jaume Pey, ha subrayado que los complementos alimenticios, en cuya elección ha destacado el valor del consejo farmacéutico, "se han consolidado como una opción cada vez más relevante para una sociedad interesada en el autocuidado, el envejecimiento saludable y la mejora de su bienestar físico y mental".

"Los complementos alimenticios aportan valor cuando responden a necesidades reales y se utilizan con la información necesaria y de forma responsable", ha indicado al respecto y durante su participación en una mesa redonda en el marco del 24º Congreso Nacional Farmacéutico, que se está celebrando estos días en Oviedo (Asturias) bajo la organización del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Acompañado por la jefa del Área de Gestión de Riesgos Nutricionales de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Irene Gadea, y la vocal nacional de Alimentación de la organización convocante, Carmen del Campo, Pey ha declarado que los productos citados "forman parte de una sociedad cada vez más comprometida con el cuidado de su salud y con la búsqueda de una mejor calidad de vida".

En este sentido, ha expuesto datos de la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España', de elaboración propia, que evidencian que el 77,6 por ciento de los ciudadanos considera muy importante el autocuidado y algo más de un 30 por ciento lo entiende como una vía de prevención. De hecho, la práctica frecuente de ejercicio físico, los chequeos rutinarios y la utilización de productos de autodiagnóstico muestran cómo se ha convertido en una realidad cotidiana para una gran parte de la población.

INTEGRADOS EN LAS RUTINAS

Al respecto, ha manifestado que los complementos alimenticios responden a necesidades concretas relacionadas con el bienestar, la nutrición, la salud digestiva, el envejecimiento saludable o el descanso, por lo que constituyen una categoría cada vez más integrada en las rutinas de autocuidado de los consumidores.

De este modo, el mercado de los complementos alimenticios ha evolucionado, y es que en 2025, según datos de la consultora IQVIA, el segmento en farmacia y parafarmacia alcanzó los 1.380 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,7 por ciento respecto al año anterior y un incremento acumulado de 318 millones de euros desde 2022.

Así, entre las categorías con mayor volumen de ventas se encuentran las destinados a favorecer la relajación y el sueño, la salud digestiva, y productos a base de vitaminas y minerales, además de las dirigidas al cuidado de las articulaciones, el bienestar femenino y el mantenimiento de las vías urinarias.

Expuesto este contexto, ha sostenido que la farmacia comunitaria desempeña un papel esencial en el ámbito gracias a su accesibilidad, proximidad y capacidad de ofrecer orientación a los ciudadanos. El consejo profesional del farmacéutico contribuye a que comprendan mejor las características de los distintos productos, su composición, dosis y forma de utilización, favoreciendo la toma de decisiones responsables.

Al hilo, ha citado un estudio elaborado por la Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP, por sus siglas en inglés), que indica que el consejo de los sanitarios es un factor determinante en la elección de los complementos alimenticios y, en el caso de vitaminas y minerales, la recomendación profesional influye, tanto en la decisión de compra como en la elección de la dosis.

PROFESIONALES QUE APORTAN INFORMACIÓN DE CALIDAD

"Los farmacéuticos aportan información de calidad sobre estos productos, transmiten confianza y orientan al ciudadano, favoreciendo un uso responsable y adecuado de los mismos", ha continuado Pey, quien ha añadido que es importante "avanzar hacia una mayor integración de los complementos alimenticios dentro de los sistemas de prescripción electrónica". Ello "puede ayudar a la mejor coordinación entre los profesionales sanitarios, contribuir a mejorar la seguridad del paciente y derivar en una información más completa del plan terapéutico de las personas", ha finalizado.

Por último, y tras exponer que se está tendiendo a una mayor especialización de los complementos alimenticios, con formulaciones más complejas y soluciones dirigidas a necesidades específicas -como las referidas al metabolismo y la composición corporal, la masa muscular, la salud digestiva, la hidratación, la salud mental, el descanso, el envejecimiento saludable y el mantenimiento de la función cognitiva-, ha sostenido que también se están impulsando otros formatos.

"El futuro del sector de los complementos alimenticios pasa por seguir apostando por la innovación útil, la evidencia científica, una regulación adecuada y una comunicación transparente que permita a los consumidores tomar decisiones informadas sobre su salud", ha concluido Pey.