Anefp renueva su Consejo Directivo y destaca un crecimiento del 3,7% del sector del autocuidado - ANEFP

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) ha celebrado este jueves su XLIX Asamblea General Ordinaria, evento en el que se ha llevado a cabo la renovación de su Consejo Directivo para el ejercicio 2026-2027 y se ha destacado a su vez el crecimiento del sector Consumer Health, con un ascenso del 3,7 por ciento.

De este modo, el citado órgano directivo de esta organización va a estar integrado por las compañías Aboca, Aflofarm, Alfasigma España, Almirall, Angelini Pharma España, Arkopharma, Bayer Hispania, Casen Recordati, Cinfa, Chiesi España, Esteve, Faes Farma, Fardi, Ferrer, Grupo Menarini, Haleon, Kenvue, Kern Pharma, Laboratorio Stada, Laboratorios ERN, Laboratorios HARTAMANN, Laboratorios Salvat, Novaelectronica, Opella Heatlhcare Spain, Perrigo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Healthcare, Reig Jofre, Reva Health Europe, Upsa, Vemedia Pharma Hispania y Zambon.

La "solidez" del sector del autocuidado ha sido destacada en esta cita, celebrada en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), por el director general de Anefp, Jaume Pey, ya que "supone un valor de 7.798 millones de euros". Para ello, ha puesto de manifiesto que el segmento OTC es el "principal motor de crecimiento", en una cifras que "muestran la capacidad del sector para responder a las necesidades de los ciudadanos".

A su juicio, los resultados obtenidos "ponen de manifiesto la relevancia cada vez más creciente de los medicamentos y productos de autocuidado en un sistema sanitario que necesita avanzar hacia modelos más preventivos". Tras ello, ha destacado que la agenda de esta organización ha estado marcada durante el ejercicio por los entornos regulatorio, digital y medioambiental.

Estas tres áreas "constituyen también los pilares del 'Plan Estratégico 2026-2028', concebido como una hoja de ruta del sector Consumer Health para los próximos ejercicios", ha continuado Pey, quien ha añadido que el "propósito" es "reforzar la capacidad de Anefp para anticiparse a los cambios, ofrecer respuestas ágiles a las compañías asociadas y consolidar un marco favorable para el desarrollo del autocuidado".

TRABAJO COLABORATIVO CON TODOS LOS AGENTES

En este contexto, ha subrayado que se va a seguir trabajando, "desde la colaboración y el diálogo", con "las Administraciones, con los profesionales sanitarios y con todas organizaciones implicadas en el desarrollo del autocuidado de la salud".

Por otra parte, la Asamblea ha servido de marco para ahondar en acciones como el 'Proyecto Turing' o el 'Índice de Inteligencia Artificial (IA)' que, en el sector del autocuidado, "han hecho que la digitalización haya sido uno de los campos de mayor alcance interno para Anefp en 2025". Junto a ello, la sostenibilidad ambiental ha sido otro de los aspectos protagonistas en su actividad.

"Hemos continuado colaborando con las autoridades competentes y acompañando a las compañías en el seguimiento normativo, el impulso del ecodiseño y la adaptación a las nuevas exigencias regulatorias, con especial atención a la directiva de aguas residuales urbanas", ha proseguido el director general de esta entidad, la cual ha mantenido una relación con las autoridades "basada en la cooperación y el diálogo, generando espacios de análisis y colaboración en torno a los principales retos del sector".

Además, ha puesto de relieve "el encuentro con europarlamentarios organizado por Anefp en la sede del Parlamento Europeo, que permitió trasladar las prioridades del sector de autocuidado en relación con las iniciativas legislativas actualmente en tramitación".

Por último, el presidente del COFB, Jordi Casas, ha puesto en valor el avance "hacia un modelo de salud centrado en las personas". "Entre todos, trabajamos en el ámbito de la prevención para evitar tener que hacerlo en el de la enfermedad", ha explicado, para concluir afirmando que la dirección actual es "hacia un modelo en el que el ciudadano será cada vez más protagonista de su salud decidiendo sobre sus hábitos".