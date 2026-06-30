Archivo - Anefp impulsa la campaña '#AgendaTuAutocuidado' por el 'Día Mundial del Autocuidado' y para promover la prevención - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KAMIL MACNIAK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha impulsado la campaña '#AgendaTuAutocuidado' a colación de la celebración, el viernes, 24 de julio, del Día Mundial del Autocuidado, iniciativa con la que persigue la meta de promover la prevención y los hábitos de autocuidado entre la población.

Esta efeméride "es un buen momento para recordar que cuidar de nuestra salud no tiene que ser algo puntual, sino que lo debemos integrar en nuestra vida las 24 horas del día y los siete días de la semana", ha señalado el director general de esta organización, Jaume Pey, quien ha indicado que esta acción busca "poner de relieve que la práctica del autocuidado tiene un impacto muy positivo en la prevención de enfermedades y en el bienestar y la calidad de vida".

Para ello, y durante todo el mes de julio, con la difusión de un consejo cada día sobre autocuidado de la salud, se va a contar con la participación de más de 25 compañías asociadas y empresas adheridas a anefp, además de otras entidades colaboradoras. El objetivo es acercar a toda la ciudadanía consejos prácticos que fomenten la prevención y los hábitos saludables, así como una mayor implicación en el cuidado de la salud.

Difundidos a través de los canales de esta entidad en las redes sociales 'X' e 'Instagram', los mensajes transmitidos se centran en las recomendaciones de las compañías intervinientes relacionadas con distintos ámbitos del autocuidado, como el bienestar emocional, la salud digestiva, el descanso y la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la salud.

De esta manera, y según han explicado desde esta asociación, esta campaña se suma a otras de sensibilización que esta impulsa desde hace algunos años en torno a la celebración del citado Día Mundial y para promover una mayor implicación de las personas en el cuidado de su salud. Con ello, han asegurado haberla convertido "en una cita habitual para reforzar la importancia de la prevención y de la educación sanitaria entre la población".

SÉPTIMA INICIATIVA CONSECUTIVA

Al respecto, han expuesto que se han realizado las iniciativas 'Sé responsable. Cuídate', en 2020 y consistente en un decálogo con recomendaciones para un autocuidado responsable; '#EsCosaTuya', al año siguiente y sobre la responsabilidad individual en la práctica del autocuidado; y '#EsCosaDeTodos', en 2022 y para visibilizar que el autocuidado es un compromiso colectivo.

En 2023 se llevó a cabo la acción '#SomosAutoCuidado', que destacó las acciones de autocuidado impulsadas por las empresas asociadas para sus profesionales; en 2024, '#TeCuidamos', campaña centrada en ofrecer consejos útiles para prevenir y cuidar de la salud; y en 2025, '#TeCuidamosEnCadaEtapa', para sensibilizar sobre la importancia del autocuidado en todas las etapas de la vida -infancia, juventud, edad adulta y etapa senior-.

En este sentido, anefp ha destacado que el autocuidado "es importante para las personas, tal y como reflejan los datos de la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España'", de elaboración propia, y que muestra que el 77,6 por ciento de los españoles considera que es muy importante para mantener una buena salud, mientras que el 32,2 por ciento cree que constituye una herramienta eficaz para prevenir enfermedades.

"Estos datos demuestran que los ciudadanos están dando relevancia al autocuidado, integrándolo en su vida diaria", ha continuado Pey, quien ha añadido que "el reto ahora es seguir proporcionando información basada en el rigor y herramientas accesibles que permitan transformar esa concienciación en prácticas de salud cada vez más eficaces y adaptadas a las necesidades de cada persona".