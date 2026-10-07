Archivo - Anefp aboga por seguir avanzando hacia una visión integral de la salud con un rol relevante de prevención y autocuidado - STUDIO4/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Jaume Pey, ha manifestado que "es necesario seguir avanzando hacia una visión integral de la salud, en la que la prevención y el autocuidado tienen un rol relevante".

"Estos datos ponen de manifiesto que la salud mental no puede entenderse de forma aislada, ya que está estrechamente vinculada a las circunstancias que vivimos cada día", ha explicado al respecto de los ofrecidos por la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España', de elaboración propia y que muestra que las relaciones familiares y sociales (67,3%), la carencia de recursos económicos (66,7%), el trabajo (55,9%) y la incertidumbre (54,6%) afectan mucho o bastante a la salud mental.

Así, y con motivo de la celebración, este sábado, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, los resultados muestran un incremento de más de dos y seis puntos, respectivamente, -y en comparación con el primer estudio al respecto- de los dos factores que más afectan a la salud mental, que son las relaciones personales y sociales y los problemas económicos.

"Estos datos concuerdan con lo que vemos también en consulta, y es que la salud mental está estrechamente relacionada con nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, el trabajo, nuestra economía y las incertidumbres que afrontamos", ha explicado, por su parte, la psiquiatra y divulgadora, Rosa Molina, quien ha añadido que, "por eso, cuidarla implica hablar de prevención y autocuidado, pero también de unas condiciones de vida y un acceso adecuado a la atención sanitaria".

LA VIVIENDA, LA QUINTA PREOCUPACIÓN

En este contexto, la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España' evidencia que en la quinta posición aparece la preocupación por el acceso a la vivienda, que tiene impacto en la salud mental del 52,5 por ciento de los españoles, porcentaje que aumenta hasta el 65,7 por ciento entre los más jóvenes.

Además, y en cuanto a la búsqueda de ayuda profesional para abordar los problemas de salud mental, revela que hasta un 65,5 por ciento de los encuestados reconoce que no lo ha hecho y un 20,9 por ciento del total ni siquiera se lo plantea, aunque lo necesitase. El dato supone un 4 por ciento más de quienes afirmaron lo mismo en la primera edición del informe.

"Con respecto al año pasado, se observa una mayor madurez cultural del concepto de autocuidado", ha sostenido, no obstante, Molina, aunque lamenta que "una parte tan importante de la población no busque ayuda profesional ante un problema de salud mental". Ello "nos recuerda que persisten barreras como probablemente el estigma o la idea de que debemos afrontar solos nuestro malestar", ha declarado.

Ante ello, Pey ha afirmado que "es imprescindible promover hábitos y herramientas que ayuden a las personas a cuidar de su bienestar físico y emocional". "El compromiso de Anefp sigue siendo impulsar la prevención, la educación en salud y un autocuidado responsable que acompañe a las personas en las distintas etapas de su vida", ha subrayado al respecto.