La AESEG entra en el foro industrial de HERA de la CE para reforzar los medicamentos genéricos en Europa

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha informado de que ha sido seleccionada para formar parte del Joint Industrial Cooperation Forum (JICF), el foro industrial que asesora a la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) de la Comisión Europea.

Así, la AESEG participará en este órgano durante los próximos tres años, tras una convocatoria pública abierta lanzada en 2025 para renovar su composición. Los miembros del JICF son seleccionados por periodos definidos, mediante convocatorias públicas abiertas, con el objetivo de garantizar una representación amplia y diversa del tejido industrial europeo.

Según detalla la AESEG, su incorporación responde a una evaluación basada en los criterios establecidos en la convocatoria, que ha valorado el perfil y la experiencia del sector representado por la asociación. "Constituye un reconocimiento al papel estratégico de los medicamentos genéricos en la preparación sanitaria de la Unión Europea (UE), especialmente en lo relativo a la disponibilidad de tratamientos esenciales, la continuidad del suministro y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios", resalta la Asociación.

Con esta incorporación, la industria española de medicamentos genéricos contará con representación directa en uno de los principales espacios europeos de diálogo entre instituciones, Estados miembros e industria para abordar la preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en medicamentos críticos.

"La selección de AESEG para formar parte del JICF durante los próximos tres años es un reconocimiento al papel estratégico de los medicamentos genéricos en los objetivos de la política farmacéutica de la UE: garantizar la disponibilidad de los tratamientos, mejorar el acceso de los ciudadanos y asegurar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios", ha declarado la secretaria general de AESEG, Elena Casaus.

"La industria española de medicamentos genéricos aporta una experiencia industrial clave en producción, suministro y continuidad de tratamientos esenciales, en un mercado de precios regulados. Que esta visión esté presente en un foro como el JICF es relevante para avanzar en la autonomía estratégica europea y en la construcción de una Unión Europea de la Salud mejor preparada frente a futuras crisis", ha declarado añadido Casaus.

El Joint Industrial Cooperation Forum es un subgrupo del foro asesor de HERA y reúne a organizaciones industriales clave de la cadena de suministro sanitaria. Su función es identificar riesgos y cuellos de botella, mejorar la coordinación entre industria y autoridades y contribuir al diseño de medidas que refuercen la capacidad de respuesta de la UE ante emergencias sanitarias.

En este marco, AESEG participará en los trabajos del JICF aportando su conocimiento sobre la seguridad de suministro de medicamentos esenciales, la identificación de vulnerabilidades en las cadenas de producción y suministro, y el impacto de las políticas industriales y regulatorias en la capacidad productiva del sector farmacéutico.

La AESEG asegura que su incorporación refuerza su posicionamiento en los foros europeos donde se definen las políticas de preparación sanitaria y consolida la contribución de la industria española de medicamentos genéricos a una respuesta europea más sólida y coordinada ante futuras crisis.