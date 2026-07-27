La UE respalda los ensayos 'in vitro' para evaluar protectores solares frente a las pruebas en humanos

Archivo - Crema solar en la playa. - ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha expresado su respaldo al uso de ensayos 'in vitro' para evaluar el factor de protección solar (FPS) y el factor de protección contra los rayos UVA de protectores solares frente a las pruebas en voluntarios humanos, después de que una comparación entre ambos métodos haya destacado la fiabilidad del primero y un alto nivel de correlación entre los dos.

El estudio, financiado por la Comisión Europea, se llevó a cabo en el marco de la edición de 2025 de la campaña Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea (UE) y en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), según han detallado en un comunicado del Proyecto JACOP.

En total, se evaluaron 74 productos de protección solar, tanto protectores solares como cremas de día, en condiciones de laboratorio 'in vitro'. Las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) de 11 países de la Unión Europea seleccionaron los productos en tiendas físicas y en línea.

El método de prueba 'in vitro' utilizado elimina la necesidad de exponer a voluntarios humanos a la radiación ultravioleta, es más económico que las pruebas en seres humanos y es más rápido. La prueba consiste en aplicar el producto sobre dos tipos de placas acrílicas, una moldeada y otra pulida con chorro de arena para reproducir una textura similar a la de la piel.

La cantidad de producto aplicada, la forma en que se aplica mediante un dedo robótico estandarizado, la temperatura y el tiempo de secado se controlan de forma estricta.

Entre las ventajas de las pruebas 'in vitro', destaca que no están sujetas a las limitaciones derivadas de la disponibilidad de voluntarios ni de las características de su piel, como la textura, la hidratación y la sensibilidad. Asimismo, los resultados no se ven afectados por la presencia de ingredientes antiinflamatorios o calmantes en algunos productos.

Las pruebas de FPS en voluntarios consisten en exponer su piel a pequeñas dosis de radiación UV para provocar eritema, esto es, enrojecimiento. Algunos ingredientes antiinflamatorios o calmantes pueden reducir o retrasar esta reacción, lo que da lugar a un valor de FPS artificialmente más alto.

En este método 'in vitro', un espectrofotómetro mide la cantidad de radiación UV que atraviesa la película de protector solar aplicada a las placas acrílicas. El FPS se calcula mediante un algoritmo que combina las mediciones de ambos tipos de placas.

PRIORIZAR PRUEBAS QUE NO HAGAN DAÑO A HUMANOS

A raíz de los resultados, la Comisión Europea ha aconsejado a los fabricantes que prioricen las pruebas que no causen daño a los voluntarios humanos.

Con todo, ha reconocido que el método 'in vitro' presenta ciertas limitaciones, como el hecho de que no se pueden poner a prueba los protectores solares en barra o en polvo. Por ello, ha señalado que los organismos de normalización deberían trabajar para ampliar el alcance de los métodos de prueba no invasivos con el fin de incluir estos tipos de productos, así como las declaraciones de resistencia al agua.

La exposición a la radiación ultravioleta, incluidos los rayos UVB y UVA, supone un riesgo para la salud. Frente a ellos, se recomienda utilizar protector solar, además de buscar la sombra, llevar ropa protectora y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad. Los consumidores deben elegir un protector solar con un FPS y una protección UVA adecuados a su tipo de piel y al nivel de exposición solar. Antes de la exposición al sol, el protector solar debe aplicarse y volver a aplicarse generosamente y de manera uniforme.

"Las campañas de vigilancia del mercado ayudan a proteger a las empresas de la competencia desleal y garantizan que los productos vendidos en el mercado único sean seguros para los consumidores", ha señalado la responsable de políticas de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea Vanessa Capurso, quien ha precisado, pese a ello, que "la responsabilidad definitiva de garantizar que los protectores solares ofrezcan la protección indicada en sus etiquetas recae en la persona responsable".