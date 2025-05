¿Se puede ir a la playa o piscina con un tatuaje o piercing reciente? Guía práctica para cuidarlos y lucirlos sin miedo

MADRID, 15 May. (EUROPA pRESS) -

Lucir piercings o tatuajes está a la orden del día en todos los grupos de edad. Se trata de prácticas seguras si se hacen en los establecimientos adecuados y siguiendo las recomiendaciones de cuidado y tratamiento. Sin embargo, a veces se producen ciertas complicaciones como reacciones alérgicas, picazón, hinchazon o infección del área tatuada o perforada.

Estas complicaciones no pueden predecirse y dependen básicamente de los cuidados que aplique cada persona, así como de la experiencia de quien la practique y de las condiciones higiénicas en las que tiene lugar la realización explica el doctor Julio Maset, médico de Cinfa.

Además, las complicaciones pueden variar en función de la zona del cuerpo en la que se sitúen. "En el caso de piercings, los problemas que pueden darse son picor o escozor de la zona perforada, posible inflamación temporal de la zona o reacciones alérgicas al material del pendiente. En los peores casos, se puede producir una infección que, en determinadas ocasiones conlleva retirar la pieza de joyería", resume el experto. En tatuajes, además de picazón o escozor e infección, en casos más extremos, pueden aparecer hongos en la piel, o reacciones alérgicas a la tinta utilizada.

Para cuidar correctamente un piercing o tatuaje es importante elegir un establecimiento debidamente certificado, que cumpla con todos los requerimientos legales y nos dé garantías de higiene y seguridad. También es esencial seguir las recomendaciones de lavado y curación que se indican en estos centros: lavar la zona tatuada o perforada tres veces al día con agua y jabón neutro -nunca con alcohol o agua oxigenada-; después, secar la zona de forma suave con una toalla limpia y aplicar una crema adecuada para su cuidado y evolución.

En el caso de tatuajes, es preferible optar por usar ropa más amplia, que no oprima la zona tatuada; y con los piercings, es mejor elegir prendas que no se enganchen en la joyería y que puedan provocar un desgarro en caso de que se queden trabadas. En ambos casos, es recomendable preguntar en el centro o en la oficina de farmacia qué pasos debemos seguir.

En el caso de la realización de tatuajes y ante la llegada del buen tiempo, el doctor recuerda el impacto nocivo que tienen las radiaciones solares sobre la piel en general "y, especialmente, en la tatuada, que no deja de ser una herida cutánea en proceso de cicatrización". Por eso, ante un tatuaje reciente, es preferible evitar exponer esa zona al sol, para protegerla y que los rayos no afecten a esa cicatrización.

En caso de ser inevitable, hay que aplicar siempre un fotoprotector de, al menos, factor 50 antes de la exposición y reaplicarlo cada poco tiempo para evitar posibles complicaciones. "De hecho --prosigue--, existen productos y fotoprotectores específicos para la piel tatuada, que podemos adquirir en la farmacia, y que es recomendable utilizar si vamos a realizar actividades al aire libre".

Respecto a los baños en piscinas, playas, ríos y pantanos, el doctor señala que incluso en las aguas más tratadas, como las piscinas, puede haber microorganismos y otras partículas que pueden generar complicaciones en una piel tatuada o perforada, ya que se encuentra aún en periodo de cicatrización y el riesgo de infecciones aumenta. Por ello, es recomendable no bañarse durante el primer mes tras la realización del piercing o tatuaje.

En meses posteriores y tras cada baño en este tipo de aguas, es importante realizar un lavado completo de la piel tatuada o de la perforación con agua y jabón neutro y proceder a secarlo con cuidado con una toalla limpia para evitar que los microorganismos presentes en el agua puedan provocar una infección cutánea. Esto es esencial, ya que algunos piercings, como los microdermales, en labios o en el ombligo, tardan de 4 a 6 meses en cicatrizar.

Esta son las principales recomendaciones del doctor Maset para el cuidado tanto de piercings como de tatuajes:

- Sigue las recomendaciones de limpieza. Tres veces al día, limpia la zona perforada o tatuada con agua y jabón neutro y sécala con una toalla limpia. Es esencial que tus manos estén limpias para realizar este proceso. No uses nunca alcohol o agua oxigenada.

- Aplica las cremas o productos que te hayan indicado. En el estudio te darán una serie de pautas, así como recomendaciones sobre cremas cicatrizantes y limpiadoras. No te olvides de aplicarlas con la frecuencia indicada en el prospecto y, si tienes dudas, consulta en tu farmacia.

- No rascarse. Tanto con un tatuaje como con un pendiente, la irritación de la piel puede provocar picazón. Evita rascar la zona ya que podrías generar una mayor irritación y, en el peor de los casos, provocar una infección. En el caso de los tatuajes, puedes aplicar pomadas hidratantes para ayudar a hidratar y regenerar la piel.

- Protege ante el sol tus tatuajes. El área tatuada no deja de ser una herida cutánea en proceso de cicatrización. Por eso, es preferible evitar exponer esa zona al sol; en caso de ser necesario, es esencial que utilices una fotoprotección con factor 50 o más, incluso existen productos específicos, que puedes adquirir en tu farmacia, tanto si vas a exponerte al sol como si vas a realizar actividades al aire libre.

- Ten cuidado con los baños en playas, piscinas, ríos y pantanos. El agua de estos lugares, incluso la más tratada, como la de una piscina, puede contener microorganismos que provoquen una infección. Si te bañas, limpia inmediatamente después la zona con agua y jabón neutro y sécala con una toalla limpia.

- Elige una vestimenta que no apriete, roce o se pueda enganchar. En el caso de tatuajes, elige prendas que no se peguen o aprieten la piel ya que es importante que la zona "respire". En el caso de los piercings, utiliza prendas que no rocen el área perforada o que puedan engancharse con la joyería, como pueden ser gorros y gorras en el caso de piercings en la oreja; pantalones bajos en caso de perforaciones en el ombligo; o prendas de lana o punto que pueden engancharse a la hora de retirarlas en el caso de piercings en otras zonas de la cara y el resto del cuerpo.

- Cuida tus perforaciones en la boca. Si te realizas un piercing en la boca -en cualquier zona de la lengua o en los labios-, es esencial que tengas precauciones adicionales, como enjuagar la boca varias veces al día con enjuague bucal antiséptico sin alcohol. También debes prestar atención a la hora de comer y en caso de que la zona se inflame.

- Si tienes dudas, consulta. Acuérdate de no marcharte del estudio o centro de piercings y tatuajes con dudas. Si te surgen una vez te hayas marchado, también puedes acudir a tu farmacia habitual.

- Y si aparecen complicaciones, ve al médico. En caso de que haya alguna complicación posterior, lo mejor es pedir cita con tu médico o consultar en tu oficina de farmacia.