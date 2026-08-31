¿Hipoalergénico significa realmente libre de alergias? Lo que debes saber y los ingredientes que debes revisar

Mujer aplicándose una crema facial en el baño. - SKYNESHER/ ISTOCK

MADRID, 31 Ago. (EDIZIONES) -

La palabra 'hipoalergénico' aparece en miles de cosméticos, en productos de higiene y en detergentes, y suele asociarse automáticamente con seguridad y con ausencia de riesgos. Sin embargo, los especialistas advierten de que esta etiqueta no garantiza que un producto no vaya a provocar una reacción alérgica.

De hecho, algunos artículos comercializados bajo esta denominación contienen ingredientes potencialmente sensibilizantes. Charlamos en Europa Press Salud Infosalus con la alergóloga del Hospital Universitari Vall d'Hebron, Teresa Rubio Foncuberta, quien nos explica qué significa realmente este término, cuáles son las diferencias entre alergia, irritación y piel sensible, y qué ingredientes conviene vigilar en el etiquetado para reducir el riesgo de dermatitis de contacto.

"Desde el punto de vista médico y regulatorio, no existe una definición exacta y universalmente aceptada de lo que significa que un producto sea 'hipoalergénico'. Aunque la normativa europea sobre productos cosméticos no establece una definición específica de este término, sí establece que sólo debe utilizarse en productos formulados para minimizar al máximo su potencial alergénico. En la práctica, esto implica evitar, siempre que sea posible, ingredientes con capacidad sensibilizante conocida, y respaldar esta afirmación con la evidencia científica disponible", subraya esta experta.

HIPOALERGÉNICO NO GARANTIZA LA AUSENCIA DE REACCIÓN ALÉRGICA

Por eso, advierte de que un producto etiquetado como 'hipoalergénico' no garantiza que no vaya a provocar una reacción alérgica: "Lo que indica es que ha sido formulado con el objetivo de reducir su potencial alergénico y, por tanto, de disminuir el riesgo de sensibilización, o de desencadenar una reacción alérgica. Sin embargo, ningún producto puede asegurar un riesgo cero, ya que la susceptibilidad a desarrollar una alergia varía entre las personas".

De hecho, sostiene la doctora Rubio que diversos estudios han demostrado que algunos productos comercializados como 'hipoalergénicos' siguen conteniendo ingredientes con capacidad sensibilizante, y pueden producir dermatitis alérgica de contacto en personas predispuestas. "Por ello, el término 'hipoalergénico' no debe interpretarse como una garantía clínica de ausencia de reacciones alérgicas, sino como una indicación de que el producto ha sido diseñado para minimizar ese riesgo.

'INGREDIENTES' QUE PROVOCAN SENSIBILIZACIONES O ALERGIAS

Con ello, esta alergóloga del Hospital Universitari Vall d'Hebron subraya que cuando hablamos de alergias causadas por cosméticos, productos de higiene o detergentes, los ingredientes que con mayor frecuencia se asocian a la dermatitis alérgica de contacto son las fragancias y algunos conservantes. "También pueden producir sensibilización determinados componentes de los tintes capilares, como la parafenilendiamina, o algunos acrilatos utilizados en productos para las uñas", asevera esta doctora.

Es importante aclarar, tal y como incide, que un ingrediente puede considerarse un alérgeno frecuente no porque sea especialmente peligroso, sino porque está presente en un gran número de productos y, por tanto, la población está más expuesta a él. "Del mismo modo, que un ingrediente figure en el etiquetado como posible alérgeno no significa que el producto sea inseguro. La gran mayoría de las personas pueden utilizar estos productos sin ningún problema; sin embargo, en una pequeña proporción de individuos predispuestos, estos ingredientes pueden inducir una sensibilización, y desencadenar una dermatitis alérgica de contacto tras exposiciones posteriores", mantiene Rubio.

RECOMENDACIONES SI TIENES PIEL SENSIBLE

Así, pedimos a esta doctora una serie de consejos a la hora de comprar productos si tenemos una piel que es sensible, señalando en primer lugar que se debe tener presente que no toda reacción que aparece en la piel se debe a una alergia: "Ante una reacción cutánea persistente o recurrente, lo más aconsejable es consultar con un especialista, que realizará una valoración individualizada, y determinará si es necesario completar el estudio con pruebas diagnósticas, como las pruebas epicutáneas, para confirmar o descartar una dermatitis alérgica de contacto e identificar la sustancia responsable".

Una vez establecido el diagnóstico, esta experta del Vall d'Hebron dice que la medida más eficaz es evitar nuevas exposiciones al alérgeno, siendo fundamental para ello el revisar el etiquetado de los productos, ya que la legislación europea exige declarar determinados ingredientes y alérgenos tanto en los cosméticos como en los detergentes. "Esta información permite a las personas con una alergia de contacto reconocerlos y seleccionar productos que no los contengan", afirma.

Por último, y como recomendación general, y especialmente en las personas con piel sensible, esta alergóloga señala que es aconsejable optar por productos con formulaciones sencillas, preferiblemente sin fragancias, y con el menor número posible de ingredientes, ya que esto puede contribuir a reducir el riesgo de irritación o de sensibilización.

"En cambio, en las personas con una alergia de contacto ya diagnosticada, el criterio más importante no es que el producto se etiquete como 'hipoalergénico' o 'para piel sensible', sino elegir aquellos cuya composición no incluya el alérgeno responsable de su dermatitis de contacto", remarca.