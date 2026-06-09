Empresas.- La Roche-Posay lidera las respuestas de la IA cuando se consulta sobre protectores solares

Archivo - Madre e hija protegiéndose del sol. - KAJAKIKI/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Roche-Posay aparece en el 85 por ciento de las consultas y concentra el 38 por ciento de las veces en las que la inteligencia artificial (IA) elige una única marca como respuesta principal cuando se realiza una consulta sobre qué protector solar comprar, según recoge el estudio de Pixelclip 'Protectores solares en IAs-Benchmark de visibilidad'.

El informe, basado en 6.532 prompts reales en castellano y 156.768 respuestas analizadas entre ChatGPT, Gemini y Google AI Overviews, sitúa en segunda posición a ISDIN, con un 74 por ciento de visibilidad y un 27 por ciento de primeras recomendaciones.

"Estamos viendo cómo la IA se está convirtiendo en un nuevo canal de recomendación de marcas. Antes, el consumidor comparaba entre diez enlaces en Google; ahora recibe una respuesta directa con una selección concreta de productos y marcas. Y eso cambia por completo la manera en la que se descubren y se compran productos", ha explicado el CEO de Pixelclip, Eduard Maeso.

En cuanto a las fuentes que analiza la IA para ofrecer sus respuestas, el 23 por ciento proceden de farmacias online y distribuidores, mientras que solo el 4,4 por ciento corresponde a webs oficiales de marcas.

ESCASA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS

Mientras que La Roche-Posay e ISDIN, junto a otras cuatro marcas (Eucerin, Avène, Heliocare y Bioderma) concentran las primeras posiciones en la clasificación de las inteligencias artificiales, el resto de marcas son prácticamente invisibles. Esto impacta especialmente en la dermocosmética española, ya que, según el estudio, el 78 por ciento de las marcas nacionales tiene una visibilidad prácticamente nula en la IA.

Solo dos marcas españolas, ISDIN y Heliocare (38% de visibilidad), consiguen una presencia relevante en los tres motores analizados. Mientras tanto, marcas como Sesderma, Martiderm o Sensilis han obtenido un cero por ciento de visibilidad en las respuestas generadas por IA.

Por el contrario, las herramientas de IA incluyen en sus respuestas marcas internacionales como Beauty of Joseon, EltaMD -ambas con una visibilidad del 7,4 por ciento-, Supergoop! (6,3%), Shiseido o Decathlon; las dos últimas con un 5,3 por ciento.

Para Pixelclip, la principal conclusión es que las marcas ya no compiten solo por posicionarse en Google o ganar conversación en redes sociales, sino por aparecer en las respuestas que generan las inteligencias artificiales y convertirse en referencias recurrentes para estos modelos.

"El nuevo prescriptor no es solo el dermatólogo o el influencer: es el ecosistema de fuentes que alimenta a la IA", concluye el estudio.

La compañía ha señalado que los rankings de IA todavía no están consolidados y que las marcas que empiecen ahora a medir y optimizar su presencia tendrán ventaja competitiva durante los próximos años.