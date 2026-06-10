Urólogos destacan que la anticipación es la "mejor herramienta" frente al cáncer de próstata

Archivo - Prueba de detección de cáncer de próstata. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HAILSHADOW - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Urología (AEU), Carmen González Enguita, ha subrayado que la anticipación es la "mejor herramienta" frente al cáncer de próstata, por lo que ha animado a hablar de salud prostática, hábitos saludables e identificación de riesgos antes de que aparezca la enfermedad.

"Durante años hemos hablado del cáncer de próstata casi exclusivamente cuando aparecía la enfermedad. Hoy sabemos que debemos empezar mucho antes", ha subrayado en la previa del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que es el tumor más diagnosticado en hombres en España, pero al que aún rodean "silencios, falsas creencias y desconocimiento".

Aunque no existe una forma específica de prevenir la enfermedad, la AEU ha puesto el foco en la anticipación, a través de la promoción de medidas que ayuden a proteger la salud prostática y favorecer un diagnóstico temprano, clave para mejorar el pronóstico.

"Muchos hombres retrasan la consulta con el urólogo por miedo, vergüenza o por la falsa percepción de que solo es necesario acudir cuando aparecen síntomas", han advertido los urólogos. Sin embargo, han destacado que el cáncer de próstata puede desarrollarse durante años sin presentar signos evidentes.

Por ello, han subrayado la importancia de conocer los factores de riesgo y seguir las recomendaciones de seguimiento individualizadas, especialmente en hombres con antecedentes familiares o mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. A su vez, han recordado que los hábitos saludables, como el control del peso, el ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada y el abandono del tabaco, son clave para promover el bienestar general y la salud prostática en particular.

INFORMACIÓN FRENTE A LOS MITOS

"Todavía existen muchos mitos alrededor de la próstata y del cáncer de próstata que generan miedo o retrasan la consulta médica. Nuestro objetivo es ofrecer información fiable y recordar que, ante cualquier duda relacionada con la salud prostática, el profesional de referencia es el urólogo", ha señalado la directora de la Oficina del Paciente de la AEU, Paula Planelles.

Estas falsas creencias incluyen aspectos como que la ausencia de síntomas excluye la posibilidad de padecer un cáncer de próstata y conllevan también el rechazo a determinadas exploraciones diagnósticas o el miedo a las consecuencias del tratamiento. Todo esto son barreras que dificultan la consulta temprana.

En este contexto, la AEU dedica este mes los contenidos de su iniciativa de divulgación 'Urología es Salud' al cáncer de próstata y a la salud prostática masculina, con el objetivo de acercar información fiable y accesible a la población, derribar tabúes y fomentar una mayor concienciación sobre una enfermedad que afecta cada año a miles de hombres.

Paula Planelles también ha destacado la importancia de incorporar la perspectiva de los pacientes en todas las acciones de información y sensibilización. "El paciente debe ser el eje de todas las actuaciones relacionadas con la enfermedad. Escuchar sus necesidades, resolver sus dudas y acompañarle con información clara y rigurosa forma parte también de una atención sanitaria de calidad", ha afirmado.

89 CONGRESO NACIONAL DE UROLOGÍA

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, Madrid acoge desde este miércoles y hasta este viernes el 89º Congreso Nacional de Urología, organizado por la Asociación Española de Urología.

El cáncer de próstata ocupa un lugar destacado dentro del programa científico, con sesiones dedicadas a los avances que están transformando su diagnóstico y tratamiento. Los especialistas abordarán cuestiones como el papel de la resonancia multiparamétrica, el PET-TAC PSMA, la terapia focal, los biomarcadores, la medicina personalizada o las nuevas alternativas terapéuticas para los distintos estadios de la enfermedad.

La reunión científica reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar los principales retos presentes y futuros de la Urología y compartir los avances que están contribuyendo a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes y su entorno.