Archivo - ANCAP presenta una guía de impulso al "empoderamiento del paciente de cáncer de próstata avanzado" - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP) ha presentado una nueva guía de impulso al "empoderamiento del paciente de cáncer de próstata avanzado", la cual, denominada 'Participa', está diseñada por y para personas con esta enfermedad.

Este documento, promovido por la citada organización y realizada en colaboración con la compañía farmacéutica Bayer, es, según ha explicado la primera, un material informativo "dirigido a ayudar a las personas con esta enfermedad a comprender mejor su diagnóstico y tratamiento, y a reforzar su papel activo en la toma de decisiones sobre su salud".

"Desde ANCAP, trabajamos para que los pacientes de cáncer de próstata avanzado se sientan más informados, acompañados y capaces de participar en las decisiones sobre su tratamiento", ha concretado su presidente, César Camuñas, quien ha añadido que "esta guía responde precisamente a esa necesidad: ofrecer información clara y útil que ayude a afrontar la enfermedad con mayor confianza y a mejorar la comunicación con el equipo médico".

Así, a colación de la celebración, este miércoles, 10 de junio, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, esta entidad ha insistido en que esta publicación "pone el foco en la necesidad de que el paciente disponga de información clara, comprensible y útil a lo largo de todo el proceso asistencial". Por ello, "aborda, de manera práctica y cercana, cuestiones clave para las personas con cáncer de próstata avanzado, entendido como aquel que se ha extendido más allá de la próstata o que ha reaparecido después del tratamiento".

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LA PERSONA CON LA ENFERMEDAD

En Bayer, "creemos que facilitar herramientas de información rigurosa y accesible es fundamental para mejorar la experiencia del paciente y favorecer una atención más participativa", ha sostenido, por su parte, su responsable de Oncología, Jordi Farrés, que ha asegurado que el objetivo con esta guía es "contribuir a que las personas con cáncer de próstata avanzado comprendan mejor su enfermedad y puedan abordar su proceso con más recursos y seguridad".

Para ello, ANCAP ha explicado que este documento "recoge orientaciones para entender la fase de la enfermedad, preparar la consulta médica, participar en la elección del tratamiento, planificar el seguimiento, incorporar hábitos de autocuidado y atender el bienestar emocional". Asimismo, "anima a los pacientes a plantear preguntas a su equipo médico, expresar inquietudes y compartir qué aspectos son importantes en su día a día, como la calidad de vida, la autonomía o el impacto de los posibles efectos secundarios", ha ahondado.

También, "reúne recomendaciones y recursos de apoyo, incluidas asociaciones de pacientes y páginas web fiables, y menciona herramientas complementarias, como 'Prostagym', la aplicación de Bayer disponible en Alexa con contenidos prácticos sobre cáncer de próstata", ha proseguido, para concluir afirmando que "busca contribuir a una atención más humana y participativa". La misma cuenta con el aval de la Asociación Española de Urología (AEU) y de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).