Archivo - SEOM asegura que la mayor disponibilidad de biomarcadores en cáncer de próstata permite "un abordaje más personalizado" - EUGENEKEEBLER/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha asegurado que "la creciente disponibilidad de biomarcadores" en cáncer de próstata, "como alteraciones en genes de reparación del ADN, expresión de PSMA o pérdida de PTEN", está permitiendo "avanzar hacia un abordaje más personalizado".

"Uno de los avances más relevantes ha sido la consolidación de la Medicina de Precisión", ha indicado en este sentido, al tiempo que ha expresado que "entre un 20 y un 30 por ciento de los pacientes de cáncer de próstata metastásico pueden presentar alteraciones en genes implicados en la reparación del ADN, especialmente en la vía de recombinación homóloga".

Así, a colación de la celebración, este jueves, 11 de junio, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, y dentro de la campaña 'En Oncología, cada avance se escribe con mayúsculas', la SEOM ha explicado que entre estas alteraciones, las observadas en BRCA2 "son las más frecuentes y se asocian a una mayor sensibilidad a los inhibidores de PARP".

Estos últimos "han demostrado eficacia en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, tanto en monoterapia como en combinación con agentes hormonales, con un beneficio especialmente relevante en pacientes con alteraciones BRCA1/2", ha continuado, para añadir que, "durante el último año, además, se ha reforzado la posibilidad de trasladar esta estrategia a fases más precoces de la enfermedad".

En este sentido, ha destacado que el estudio 'AMPLITUDE' "mostró que niraparib en combinación con abiraterona y prednisona, añadido a la terapia de deprivación androgénica, mejora la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes de cáncer de próstata metastásico hormonosensible y alteraciones en genes de reparación del ADN, con un beneficio especialmente marcado en pacientes con alteraciones BRCA".

Asimismo, el estudio 'TALAPRO-3', que se ha comunicado en el Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), que se ha celebrado recientemente en Chicago, "ha mostrado que talazoparib, más enzalutamida y terapia de deprivación androgénica, mejora de forma significativa la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes de cáncer de próstata metastásico hormonosensible y alteraciones en genes de reparación por recombinación homóloga", ha expuesto.

UNO DE CADA CINCO DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES

La SEOM ha recordado que, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado junto a la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2026, "el cáncer de próstata será el tumor más frecuente, con 34.833 nuevos casos estimados, por delante del cáncer de pulmón, vejiga urinaria, colon y recto". "Esta cifra representa, aproximadamente, uno de cada cinco tumores diagnosticados en varones", ha explicado.

No obstante, "a pesar de su elevada incidencia y prevalencia, presenta una de las supervivencias más altas entre los tumores frecuentes", ya que "la supervivencia neta a cinco años en pacientes diagnosticados entre 2013 y 2017 fue del 90,2 por ciento". "En 2024, el cáncer de próstata causó 5.967 fallecimientos en España", por lo que "en varones, fue la segunda causa específica de muerte por tumor tras el cáncer de pulmón y colorrectal", ha indicado.

Según ha expuesto, "la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostica en estadios localizados y en ellos las tasas de curación son muy elevadas gracias a tratamientos radicales como la cirugía, la radioterapia externa o la braquiterapia, con o sin la adición de hormonoterapia". "Solo alrededor del 10 por ciento de los pacientes presenta enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico", ha señalado.

Sin embargo, la SEOM ha afirmado que "una proporción de pacientes puede presentar recaída tras el tratamiento local y evolucionar hacia una enfermedad avanzada". "En países desarrollados, se estima que un 20-30 por ciento de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollará metástasis a lo largo de su evolución, lo que hace necesario disponer de nuevas estrategias terapéuticas eficaces", ha declarado.

TRATAMIENTOS

En esta línea, ha divulgado que en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, "los tratamientos actuales incluyen combinaciones de terapia de deprivación androgénica con agentes hormonales", así como "esquemas de intensificación con quimioterapia en determinados pacientes". Por su parte, en el resistente a la castración metastásico, "las opciones incluyen quimioterapia, nuevos agentes hormonales, inhibidores de PARP en pacientes seleccionados por biomarcadores, radiofármacos dirigidos al hueso" y "terapias dirigidas a PSMA", ha concretado.

"Estos avances han permitido prolongar de forma muy significativa la supervivencia de los pacientes de cáncer de próstata avanzado", ha continuado, para añadir que "en la era inicial de la quimioterapia con docetaxel, la mediana de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración se situaba en torno a los 18-19 meses", mientras que ahora "algunas poblaciones seleccionadas pueden alcanzar o superar medianas de supervivencia de 40 meses".

Junto a ello, ha destacado "la incorporación de la terapia con radioligandos dirigida a PSMA". "El radiofármaco 'Lu-PSMA-617' ha consolidado su papel en pacientes de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico PSMA- positivo previamente tratados, tras demostrar beneficio en supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiológica en el estudio 'VISION'", ha informado, al tiempo que ha puesto de relieve el ensayo 'PSMAddition', que sugiere que "la terapia con 'Lu- PSMA-617' podría tener un papel en fases más tempranas, en combinación con terapia de deprivación androgénica y un inhibidor de la vía del receptor androgénico en pacientes de cáncer de próstata metastásico hormonosensible PSMA-positivo".

Por otro lado, y en relación con el diagnóstico, ha manifestado que "el PET-PSMA se ha incorporado progresivamente a la práctica clínica como una herramienta de gran utilidad en la estadificación inicial de pacientes de alto riesgo y en la recaída bioquímica". "Junto con el estudio molecular, esta herramienta contribuye a una caracterización más precisa de la enfermedad y a una mejor selección terapéutica", ha asegurado.

"Todos estos avances han sido posibles gracias a la realización de ensayos clínicos en múltiples centros de todo el mundo y a la generosa participación de los pacientes en ellos", ha resumido la SEOM, que ha concluido afirmando que "en muchos de estos estudios, ha habido una participación significativa de centros españoles".