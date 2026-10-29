Prevenir el ictus en jóvenes: es clave vigilar la tensión y el colesterol

Archivo - Image de recurso de un doctor examinando un cerebro. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANGKHAN - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La neuróloga del Hospital Universitario de Cruces (Bilbao) y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV) de la Sociedad Española de Neurología (SEN), María del Mar Freijo, ha destacado la importancia de controlar los factores de riesgo también entre la población joven ante el posible aumento de los casos de ictus en menores de 55 años, una tendencia sobre la que ha señalado que todavía no existen conclusiones claras.

"Todavía no está claro, pero parece que el aumento de los casos de ictus entre la población más joven podría estar relacionado con el estilo de vida y los factores de riesgo. No solo hay que vigilar la hipertensión o el colesterol, sino también realizar controles que permitan detectar posibles problemas de forma precoz e iniciar el tratamiento adecuado", ha señalado Freijo durante su participación en la jornada 'Encuentro Científico y Social sobre Ictus', organizada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación Freno al Ictus con motivo del Día Mundial del Ictus.

La experta ha informado que cada año se producen en España unos 90.000 nuevos casos de ictus y más de 23.000 fallecimientos por esta causa. Además, ha comparado los datos del ictus entre España y Europa. Así, ha detallado que en el continente la incidencia del ictus es de 249 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 188 casos. Respecto a la mortalidad a los 30 días, en Europa es del 12 por ciento y en España es del 13,2 por ciento.

Según la especialista, se prevé que la incidencia del ictus en Europa aumente un 3 por ciento debido al envejecimiento de la población, aunque las tasas ajustadas por edad disminuirán gracias a las mejoras en prevención, tratamiento y control. Este escenario permitirá reducir la mortalidad un 17 por ciento y aumentar un 27 por ciento el número de supervivientes.

Asimismo, Freijo se ha mostrado esperanzada ante la llegada de nuevos tratamientos en investigación, como asundexian, que podría contribuir a reducir el riesgo de formación de trombos sin aumentar el riesgo de hemorragias.

CASI EL 90 POR CIENTO DE LOS CASOS DE ICTUS SE SE PUEDEN EVITAR

A continuación, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, del Centro Fontanars dels Alforins (Valencia) y vicepresidente de SEMERGEN, Rafael M. Micó, ha abordado la prevención del ictus y el papel de la medicina de familia y la Atención Primaria.

En este sentido, el experto ha señalado que entre el 80 y el 90 por ciento de los casos de ictus son evitables, ya que están relacionados con factores de riesgo modificables que, además, son comunes a otras enfermedades no transmisibles.

"Al actuar de forma integral sobre estos factores, también actuamos sobre otras enfermedades, como el cáncer. Todo esto suma no solo en el ictus, sino también en otras enfermedades no transmisibles, que son enfermedades crónicas", ha explicado.

Por ello, Micó ha insistido en la importancia de la promoción de la salud y la prevención, cuyos pilares incluyen mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar hábitos tóxicos como el consumo de tabaco, alcohol y drogas, controlar médicamente los factores de riesgo -como la tensión arterial, los niveles de colesterol y la glucosa- y gestionar adecuadamente el estrés.