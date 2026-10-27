La SEN advierte de que uno de cada cuatro españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida

Archivo - Imágenes de recurso de un cerebro. - UNIVERSITY OF MISSOURI - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha advertido de que cada año se producen en España unos 90.000 nuevos casos de ictus y más de 23.000 fallecimientos por esta causa. Además, calcula que uno de cada cuatro españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida y alerta de que la incidencia podría seguir aumentando en las próximas décadas, especialmente por el envejecimiento de la población, si no se refuerzan las medidas de prevención.

Así lo ha señalado en el marco del Día Mundial del Ictus, una fecha impulsada por la SEN con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad cerebrovascular, sus síntomas, sus factores de riesgo y la importancia de actuar con rapidez ante sus primeros signos.

Además, la sociedad señala que más del 30 por ciento de quienes sobreviven queda con secuelas que provocan algún grado de discapacidad o dependencia, lo que convierte al ictus en la primera causa de dependencia en el país.

"Un ictus ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe, ya sea por un coágulo que obstruye una arteria, lo que se denomina ictus isquémico y que supone alrededor del 80 por ciento de los casos, o por la rotura de un vaso sanguíneo, lo que da lugar a un ictus hemorrágico", ha explicado Mª Mar Freijo, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV SEN).

Freijo ha detallado que, en ambos casos, se trata de una urgencia médica en la que cada minuto cuenta. "Por cada minuto que pasa sin que la sangre llegue al cerebro se pierden casi dos millones de neuronas y actuar en primeras horas reduce las complicaciones de esta enfermedad", ha indicado, al tiempo que ha resaltado que "por eso, ante la sospecha de un ictus, es fundamental llamar de inmediato al 112, incluso si los síntomas son leves o desaparecen a los pocos minutos".

Pero a pesar de su gravedad, la SEN recuerda que solo un 50 por ciento de la población española sabría reconocer los síntomas de un ictus: la pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en un brazo o una pierna, generalmente en un solo lado del cuerpo; la dificultad repentina para hablar o entender; la pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos; y/o un dolor de cabeza muy intenso y repentino, distinto al habitual.

"El desconocimiento de estos síntomas, unido a la falta de reacción inmediata, hace que el Código Ictus, el protocolo de actuación coordinada que se activa al llamar al 112, solo se utilice en aproximadamente el 40 por ciento de los casos que se atienden en los hospitales españoles, muy por debajo de su potencial para salvar vidas y reducir secuelas", ha sostenido Freijo.

"Cada año conseguimos abordar mejor el ictus una vez que el paciente llega al hospital, porque tenemos tratamientos cada vez más eficaces, pero mucha población aún no sabe reconocer los síntomas y muchos pacientes no llegan a tiempo de beneficiarse de ellos", ha añadido.

UNIDADES DE ICTUS EN TODAS LAS PROVINCIAS

Aunque en los últimos 30 años la mortalidad por esta enfermedad se ha reducido más de un 60 por ciento en los países de Europa Occidental, gracias a la mejora en el tratamiento y a la implantación de Unidades de Ictus y del Código Ictus, la SEN estima que podría reducirse aún más en España si todas las provincias contaran con Unidades de Ictus plenamente operativas y mejorara la identificación de los síntomas.

"Por eso insistimos tanto en la importancia de que toda la población conozca los síntomas del ictus y sepa que, ante cualquiera de ellos, se debe llamar de inmediato al 112, incluso si los síntomas son leves o desaparecen en pocos minutos. Solo así será posible que más pacientes lleguen a tiempo de beneficiarse de los avances terapéuticos y que se reduzca la mortalidad y la discapacidad de esta enfermedad", ha destacado Freijo.

Asimismo, la SEN calcula que hasta el 90 por ciento de los ictus podrían evitarse con un adecuado control de los factores de riesgo vascular y un estilo de vida saludable. En este sentido, la sociedad ha advertido de que la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y la fibrilación auricular son los principales factores de riesgo modificables del ictus.

La sociedad subraya que no se puede considerar el ictus como una enfermedad exclusiva de personas mayores, ya que, hasta un 20 por ciento de los casos se producen en menores de 55 años y su incidencia está aumentando entre los adultos jóvenes, principalmente por hábitos de vida poco saludables.