Archivo - El coste de las pruebas de detección de tuberculosis puede reducirse "en un 50% o más" con el nuevo plan de la OMS - OMS - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha manifestado que el coste de las pruebas para la detección de la tuberculosis puede reducirse "en un 50 por ciento o más" con el nuevo plan ideado por este organismo, que está basado en el uso de hisopados linguales y la agrupación de muestras.

El objetivo es "diagnosticar a las personas más rápidamente utilizando menos pruebas", ha manifestado, con motivo de la próxima celebración, el martes, 24 de marzo, del Día Mundial de esta enfermedad, contexto en el que ha puesto en valor esta estrategia. La misma aboga también por la realización de pruebas moleculares en el punto de atención cercano.

En este sentido, Adhanom Ghebreyesus ha recordado que esta patología representa "un gran desafío global para la salud contra el cual el mundo ha hecho gran progreso". "Desde el año 2000, los esfuerzos para luchar contra la tuberculosis han salvado unos 83 millones de vidas", ha destacado, para añadir, sin embargo, que "los costes" y "la resistencia a los medicamentos aumentan".

"Cada día, más de 3.300 personas mueren por tuberculosis y más de 29.000 personas se contagian de esta enfermedad preventiva y curable", ha continuado, al tiempo que ha declarado que existen "millones" de ciudadanos que "no son diagnosticados o tratados". Ante ello, ha destacado "los nuevos tests diagnósticos, que están ayudando a cerrar esta brecha".

EXPANDIR EL ACCESO

De cualquier forma, ha subrayado que el despliegue de estas pruebas "ha sido lento en muchos países, en parte debido a los altos costes", frente a lo que ha puesto en valor las nuevas instrucciones para "reducir los costes". Ello está "abriendo más opciones para los países para descentralizar servicios y expandir el acceso", ha manifestado.

Por otra parte, el máximo representante de la OMS se ha referido al nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad infantil, el cual muestra que la reducción de esta se ha ralentizado en más de un 60 por ciento a nivel mundial desde 2015, dato que se constata con los 4,9 millones de menores de cinco años muertos en 2024.

"La mejora en la supervivencia de los niños en las últimos dos décadas es una de las grandes historias de éxito de la salud global", ha subrayado, no obstante, tras lo que ha explicado que, "en 2000, más de 10 millones de niños murieron antes de su quinto cumpleaños". "Millones de niños están vivos hoy en día porque países y 'partners' invirtieron en poner soluciones" a través de "vacunas" y "tratamientos de malnutrición severa", entre otras.

LA SUPERVIVENCIA INFANTIL COMO PRIORIDAD POLÍTICA Y FINANCIERA

"La OMS llama a los Gobiernos, donantes y 'partners' a que la supervivencia infantil sea una prioridad política y financiera", ha instado Adhanom Ghebreyesus, que también ha abordado las conclusiones de la última reunión del Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés), que ha analizado la Covid-19, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

Este grupo de expertos recomienda la vacunación con, al menos, una dosis y, preferiblemente, dos administradas con seis meses de diferencia, en los grupos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por la Covid-19, como adultos mayores, adultos mayores con comorbilidades significativas u obesidad severa, mayores en residencias y centros de cuidados a largo plazo, y personas de seis o más meses de edad con inmunosupresión moderada o grave.

"El mayor cambio es para la fiebre tifoidea", ha explicado, ya que se aconseja que se considere administrar, en entornos con una incidencia muy alta, una dosis de refuerzo de la vacuna conjugada a niños de cinco años que hayan recibido la dosis primaria entre los nueve y los 24 meses de edad, con el fin de mantener una protección sólida.

ATAQUES A LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN MÉDICA EN ORIENTE MEDIO

Por último, y en relación con los efectos en la salud del conflicto en Oriente Medio, ha declarado que "el acceso a la salud se está viendo cada vez más difícil". "Los ataques a lo sistemas de atención médica continúan siendo reportados", ha subrayado, al tiempo que ha declarado que estos representan "una violación de la ley internacional".

"La OMS ha liberado dos millones de dólares del Fondo Contingente de Emergencias para apoyar la respuesta a Líbano, Irak y Siria", ha recordado Adhanom Ghebreyesus, quien ha concluido afirmando que el organismo al que lidera "está haciendo todo lo posible para salvar vidas y prevenir el sufrimiento".