La OMS aconseja pruebas moleculares en el punto de atención cercano e hisopados linguales para detección de tuberculosis

La OMS recomienda pruebas moleculares en el punto de atención e hisopados linguales para el diagnóstico de tuberculosis - OMS/YOSHI SHIMIZU

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la realización de pruebas moleculares en el punto de atención cercano, la obtención de hisopados linguales y la recogida de esputo para el diagnóstico de la tuberculosis, lo que ha aconsejado por primera vez.

Estas nuevas recomendaciones "representan un gran avance para que las pruebas de tuberculosis sean más rápidas y accesibles", ha manifestado la directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de este organismo internacional, la doctora Tereza Kasaeva, quien ha añadido que el mismo "insta a los países y a sus socios a colaborar para implementar estas directrices".

A su juicio, el objetivo de estas medidas es "subsanar las deficiencias diagnósticas persistentes y garantizar que todas las personas con tuberculosis puedan recibir un diagnóstico temprano e iniciar sin demora el tratamiento vital". Ello será posible, por ejemplo, gracias a la recolecta de esputo, lo que ahorrará costes para aumentar la eficiencia de las pruebas de tuberculosis y de tuberculosis resistente a la rifampicina.

Previamente, y a través de la 'Estrategia Fin de la Tuberculosis' de la OMS y la declaración política de la 'Reunión de Alto Nivel sobre la Tuberculosis' de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Gobiernos se comprometieron a garantizar el diagnóstico temprano de esta enfermedad y el acceso universal a las pruebas moleculares rápidas recomendadas. No obstante, persisten graves deficiencias diagnósticas.

El contexto actual es el de millones de personas que todavía afrontan retrasos en el diagnóstico o la omisión del mismo debido a barreras sistémicas, como la continua dependencia del esputo como tipo de muestra, que no puede ser producido por todas las personas con tuberculosis. A ello se unen las pruebas de laboratorio, que no siempre están disponibles en los lugares donde las personas son asistidas; y los altos costes de las pruebas y los equipos asociados, que limitan la disponibilidad y la expansión de las redes de pruebas.

Frente a ello, y para apoyar a los países en sus esfuerzos por fortalecer la detección de la tuberculosis y la farmacorresistencia, se han publicado estas directrices basadas en la evidencia sobre las pruebas de tuberculosis, que se actualizan periódicamente.

PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Así, se recomienda una nueva clase de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT, por sus siglas en inglés) en el punto de atención cercano para la detección inicial de la tuberculosis sin resistencia a la rifampicina. Estas se realizarán en laboratorios periféricos, centros de Atención Primaria y en las propias comunidades, y todo ello a costes unitarios más bajos que otros tipos de pruebas e instrumentos moleculares.

En cuanto a los hisopos linguales, estos estarán fácilmente disponibles en los puntos de atención cercanos y facilitarán la recolecta de la muestra para usar con NAAT automatizadas de baja complejidad para la detección inicial de tuberculosis con y sin resistencia a la rifampicina en adultos y adolescentes que no pueden producir esputo.

La OMS se ha referido también a la obtención de esputos como estrategia diagnóstica para la detección inicial de la tuberculosis y de la tuberculosis resistente a la rifampicina. Ello mediante NAAT automatizadas de baja complejidad con el potencial de mejorar los tiempos de respuesta y los costes cuando los recursos son limitados.

Todas estas recomendaciones irán acompañadas de un manual operativo, el cual proporcionará orientación sobre todas las tecnologías, tipos de muestras y estrategias aconsejadas actualmente, así como los pasos para introducir nuevos diagnósticos de tuberculosis en un programa de salud y los modelos de algoritmos para las pruebas y la gestión clínica.

Por último, la OMS ha señalado que a este documento se adjuntará un kit de herramientas para pruebas de tuberculosis centrado en hisopados y en puntos de atención cercanos, que describirá los pasos clave para la implementación de estas nuevas opciones y proporcionará materiales personalizables de planificación, evaluación de preparación, pruebas, capacitación y monitoreo.