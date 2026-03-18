La OMS insta a optimizar los calendarios de vacunación nacionales ante el inicio de una etapa "desafiante"

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O'Brien, ha señalado la importancia de que los países optimicen sus calendarios de vacunación ante el inicio de una etapa "desafiante" a nivel mundial.

"Tendrán que orientar cada vez más la distribución de las vacunas contra determinadas enfermedades y optimizar la forma en que las campañas de vacunación, cuando sean necesarias, lleguen de la mejor manera posible a los lugares donde se requieran", ha apuntado durante una rueda de prensa en la que se han presentado las conclusiones de la última reunión del Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización.

O'Brien ha destacado el éxito que han tenido muchos países en las últimas décadas en la consolidación de sus programas de vacunación. La OMS recomienda que todos los Estados ofrezcan vacunación contra 14 enfermedades y, en la actualidad, más del 80 por ciento de los países tienen vacunas para 10 o más de estas patologías. Esto ha permitido alcanzar "avances significativos" en la protección de la salud y la reducción de la mortalidad infantil.

Sin embargo, ha advertido de que el mundo está enfrentando cambios "profundos" en lo que respecta a enfermedades infecciosas y programas de vacunación, en un contexto marcado por conflictos, recortes en los presupuestos y programas de financiación destinados a salud, y brechas en la confianza de la población, como consecuencia de la desinformación.

"Por lo tanto, la necesidad de que los países sean autosuficientes y planifiquen sus acciones es cada vez más importante. Así, el objetivo principal a partir de 2026 es proteger el núcleo de los programas de inmunización e integrar los esfuerzos de las diferentes iniciativas, permitiendo que los países puedan decidir dónde destinarán sus recursos y en qué aspectos centrarán sus programas", ha detallado.

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN COVID

Durante la rueda de prensa, el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización, Anthony Scott, ha presentado los aspectos más importantes de la última reunión del grupo, celebrada entre el 9 y el 12 de marzo. Entre otros asuntos, el encuentro se ha centrado en revisar y actualizar las recomendaciones de inmunización contra Covid-19, fiebre tifoidea y poliomielitis.

Estas recomendaciones del SAGE brindan apoyo a los grupos asesores técnicos nacionales, quienes, en última instancia, son responsables a nivel nacional de brindar recomendaciones a los ministerios sobre las acciones que cada país implementará en su programa de inmunización.

"Si bien la carga mundial de Covid-19 grave ha disminuido debido a la inmunidad generalizada derivada de la vacunación y la infección previa, la enfermedad sigue causando morbilidad y mortalidad, en particular entre los grupos con alto riesgo de padecer Covid-19 grave", ha señalado para pedir a los países que consideren la vacunación en función de la epidemiología local y las características de su población.

En este sentido, el grupo de expertos recomienda la vacunación con, al menos, una dosis y, preferiblemente, dos administradas con seis meses de diferencia, en los grupos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19, como adultos mayores, adultos mayores con comorbilidades significativas u obesidad severa, mayores en residencias y centros de cuidados a largo plazo, y personas de seis o más meses de edad con inmunosupresión moderada o grave.

También sugiere la vacunación con, al menos, una dosis al año en adultos mayores sin comorbilidades significativas ni obesidad severa; adultos, adolescentes y niños con comorbilidades significativas u obesidad severa; y trabajadores de la salud y otros proveedores de atención médica.

Asimismo, aconseja la vacunación con una dosis durante el embarazo, idealmente durante el segundo trimestre. En niños sanos de entre seis y 23 meses que no hayan sido vacunados previamente, solo si se documenta una carga significativa en este grupo de edad y no se recomienda la revacunación de forma rutinaria.

FIEBRE TIFOIDEA Y POLIOMIELITIS

En cuanto a la fiebre tifoidea, que causa alrededor de seis millones de casos y 72.000 muertes en todo el mundo cada año, el grupo de expertos ha observado que los niños de entre cinco y nueve años representan la mayor proporción de casos. Además, la evidencia indica que la protección con una sola dosis de la vacuna puede disminuir con el tiempo, sobre todo en lactantes y niños vacunados menores de dos años.

Por ello, el grupo de expertos recomienda la introducción de la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea en países o entornos con una incidencia alta o muy alta de la enfermedad o una alta carga de 'S. Typhi' resistente a los antimicrobianos. También aconseja que se considere administrar, en entornos con una incidencia muy alta, una dosis de refuerzo a niños de cinco años que hayan recibido la dosis primaria de la vacuna entre los nueve y los 24 meses de edad, con el fin de mantener una protección sólida.

En entornos donde la dosis primaria de la vacuna conjugada se administra antes de los 24 meses de edad, se puede considerar una dosis de refuerzo si se observa evidencia de disminución de la protección entre los vacunados, especialmente en áreas con una alta tasa de letalidad o una mayor prevalencia de resistencia a los antimicrobianos.

En este sentido, Anthony Scott ha destacado que cabe la mayoría de los países con una alta incidencia de fiebre tifoidea ya han implementado o están en proceso de implementar la vacuna, dado que la OMS emitió recomendaciones al respecto en 2018.

Sobre la poliomielitis, la OMS ha expresado su preocupación por la transmisión continua del poliovirus tipo 1 en Pakistán y Afganistán, donde el virus es endémico, así como por la persistencia de circulación del poliovirus tipo 2 en varios países africanos. En lo que concierne a Europa, ha precisado que su detección en aguas residuales continúa disminuyendo.

"Es urgente reforzar la vacunación sistemática y llegar a los niños que no han recibido ninguna dosis para frenar la transmisión del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna", ha subrayado Scott.

En países que utilizan la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis y que han introducido tres dosis de la vacuna antipoliomielítica inactivada en el primer año de vida, el grupo de expertos recomienda reducir de tres a dos las dosis de la vacuna, siempre que se tenga un bajo riesgo de importación y propagación.