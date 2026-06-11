Clínicos y pacientes piden cribado de cáncer de próstata desde los 50 años y lanzan una campaña de detección precoz

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Javier de Castro, ha presentado este jueves la campaña 'Defiende tu próstata', iniciativa que busca visibilizar esta enfermedad y que pone el foco en su detección precoz, ya que esta ofrece "mejoras" en "una posible curación" y "en calidad de vida", motivo por el que ha reclamado el cribado poblacional desde los 50 años al ser "fundamental".

"Es necesario que los varones den un paso al frente" y abandonen "el hermetismo" que, en ocasiones, les caracteriza, ha señalado con motivo de la presentación de esta acción impulsada por la propia SEOM, la Asociación Española de Urología (AEU), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), la asociación TheMoveMen y la compañía farmacéutica Recordati.

Esta, lanzada con motivo de la celebración, este 11 de junio, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, y que cuenta con el exentrenador de la Selección de España de fútbol, Vicente del Bosque, como embajador, se ha vinculado al comienzo, también este jueves, del Mundial. Por ello, se van a desarrollar diversas acciones, como la entrega de cordones azules en diversos hospitales de Madrid y Zaragoza, en la línea 1 y azul del Metro de la capital, y en el Congreso de la AEU, que se desarrolla estos días también en Madrid.

"Cuando queremos que el sistema incorpore un programa de cribado es resistencia lo que encontramos precisamente por la dimensión que supone", pero "este es un cribado que se demuestra que debe ser incorporado, como dice Europa", ha sostenido De Castro, lo que ha sido compartido por el vicepresidente primero de ANCAP, Santiago Gómez, quien ha explicado que "la Comisión Europea mandató que, además de los cribados existentes, se incorporaran el de cáncer de pulmón, el de próstata y, en determinadas circunstancias, el gástrico".

En la misma línea, el miembro de la AEU, el doctor Luis Martínez-Piñeiro, ha sostenido que "el cribado que funciona es el poblacional, a toda la población masculina a partir de cierta edad". Este debe ser "establecido y controlado desde las instituciones", ya que "el hacer solo detección de forma ocasional no disminuye el cáncer", ha asegurado.

EL 'SCREENING' DISMINUYE LA MORTALIDAD EN UN 13%

Este 'screening' tiene que ser "ordenado" y puesto en marcha "desde las autoridades sanitarias", ha continuado, destacando que "es lo que falta en este momento", ya que la estrategia actual "no tiene impacto en la mortalidad". "Se van a hacer en varias ciudades: en Galicia, Manresa y en varias ciudades europeas, para demostrar lo que ha demostrado ya el estudio europeo de cribado, que disminuye la mortalidad por cáncer de próstata un 13 por ciento", ha explicado.

A su juicio, "se quiere hacer en diversas ciudades europeas antes de dar el salto y hacerlo, entre comillas, obligatorio". "Cuando intentamos incorporar esos sistemas, hay retraso en la incorporación", ha declarado, no obstante, De Castro, que ha insistido en que este cribado "puede ser muy importante a la hora de salvar vidas y a la hora, incluso, de reducir los costes sanitarios implícitos en el desarrollo de una enfermedad avanzada frente a la detección precoz".

"Es un simple análisis de sangre", ha subrayado Martínez-Piñeiro, que ha animado a llevarlo a cabo a los hombres desde los 50 años, y que este incluya el estudio del PSA, que es el que determina el diagnóstico de este cáncer, siendo este "un gran desconocido". Por ello, "se diagnostica tardíamente un buen número de varones que podrían hacerlo más precozmente y con mejores resultados en tratamiento", ha afirmado.

Así, en ánimo de fomentar esa detección precoz, ha recordado que "en etapas iniciales, no da síntomas, es silente absolutamente", por lo que no ir al urólogo "es un concepto erróneo". "La mayoría de los que llegan tarde (...) vienen con un PSA muy elevado que dice que la enfermedad está muy avanzada para la curación", lamenta, al tiempo que ha insistido en el análisis de sangre, "sobre todo si hay antecedentes".

Al hilo de ello, el director general de Recordati España, Salvador López, ha señalado que este debe realizarse "a partir de los 45 años si se tiene un factor de riesgo". Tras ello, ha manifestado que el hombre debe mirar por "el autocuidado", ya que "no tiene esa conciencia, a diferencia de la mujer", que sí se somete a mamografías para el cáncer de mama pese a ser un procedimiento "doloroso".

IDENTIFICAR EL AZUL COMO EL COLOR DE ESTA ENFERMEDAD

Ante ello, ha expuesto que "la idea" de esta campaña es "llegar al público general" e identificar el color azul con esta enfermedad. La meta es "avanzar en el conocimiento científico" y "sensibilizar a médicos más jóvenes de los avances científicos e impulsar que la sociedad y los pacientes se sensibilicen", ha manifestado.

Por su parte, De Castro, que ha sostenido que esta patología, cuando es detectada de forma tardía, impacta "en la relación de pareja y a nivel social", ha subrayado que produce "incapacidad laboral". Precisamente, ha expuesto que la pareja es frecuentemente la que influye en el hombre para acudir a revisión, la cual puede ayudar "a cubrir otros aspectos de la salud", como "el riesgo cardiovascular".

Tras ello, Gómez, quien ha señalado que esta patología no se encuentra "en la conversación pública" por los "tabúes, silencios, vergüenzas y miedos" asociados a ella, ha explicado que existe "una concepción hegemónica y machista de la masculinidad". Una vez rechazada la misma, ha expuesto que el paciente busca "autonomía, dignidad y participación", aspecto en el que ha destacado la importancia de las asociaciones.

También con este enfoque, el presidente de TheMoveMen, Javier Alcázar, ha sostenido que esa asimilación por parte del varón "viene de la educación recibida", por lo que a los hombres les cuesta "exteriorizar" y existe "un mal concepto de virilidad". "Hemos delegado nuestra salud en las mujeres" y eso "hay que cambiarlo", ha aseverado.

Por último, y en relación con los tratamientos, la presidenta electa de la SEOR, la doctora Patricia Diezhandino, ha explicado que, "incluso cuando la enfermedad es metastásica, hay muchos avances" por los que se puede "intentar cronificar" esta. "El diagnóstico precoz marca la diferencia con distintas terapias, como cirugía y radioterapia", y todo "con supervivencia del 90 por ciento a 10 años", ha afirmado.

De este modo, en este tumor, del que han señalado los expertos que es "el más frecuente en varones y la segunda causa de muerte por cáncer" en estos, "por detrás del cáncer de pulmón", han explicado que "la incorporación de biomarcadores moleculares, como las alteraciones en genes de reparación del ADN, la expresión de PSMA o la pérdida de PTEN, junto con el desarrollo de nuevas terapias dirigidas y radiofármacos, está permitiendo adaptar las decisiones terapéuticas a las características clínicas y biológicas de cada paciente".