Solo el 21% logra cita con su médico de familia en 24-48 horas frente al 71% que espera una media de 10 días

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez personas que acudieron al médico de familia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvieron que esperar más de un día para ser atendidas al no encontrar cita disponible antes, con una demora media de 10,27 días, mientras que solo el 21,8 por ciento logró una consulta el mismo día o al día siguiente de solicitarla, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026'.

El informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "refleja el alto nivel de utilización de los servicios sanitarios por parte de la población adulta en España".

Entre las personas que no pudieron consultar con su médico de familia cuando lo necesitaron, el principal obstáculo fue la dificultad para acceder a una cita: el 68,6 por ciento asegura que no le dieron cita o no pudo obtenerla cuando la necesitaba. Además, un 13,3 por ciento señala que no consiguió contactar con su centro de salud y un 0,7 por ciento apunta que tuvo ambos problemas.

Entre el resto de motivos aparecen que se le asignó cita pero no fue atendido o no recibió la llamada (3,5%), la ausencia de su médico habitual sin sustitución (3,5%) o la huelga del profesional (2,7%).

No obstante, el 84 por ciento de las personas usuarias de la Atención Primaria pública valoran positivamente la atención recibida. Los aspectos mejor puntuados son la confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería, con 8,16 puntos sobre 10, y el personal médico, con 7,98 puntos.

Desde el Ministerio de Sanidad señalan que la Atención Primaria "continúa siendo la puerta de entrada principal al sistema sanitario". El 83,9 por ciento de la población adulta acudió a un médico de Atención Primaria en los últimos doce meses. De estas personas, el 94,7 por ciento fueron atendidas en la sanidad pública y el 5,3 por ciento por un médico privado. Asimismo, fueron atendidas or teléfono un 18,2 por ciento.

Estos datos se desprenden de la encuesta realizada a 2.602 personas en marzo de 2026, y estos datos corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio, por lo que deben interpretarse como resultados provisionales.

Según los datos de la encuesta, el 83,9% de las personas de 18 y más años acudió a un médico de Atención Primaria en el último año, el 57,4 por ciento consultó a un especialista del ámbito hospitalario y el 13,5 port ciento estuvo ingresado en un hospital.

LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, PESE A LA DEMORA

El 57,4% de la población adulta consultó a un especialista del ámbito hospitalario en los últimos doce meses. En el 81,7 por ciento de los casos, la atención se produjo en la sanidad pública. La atención especializada recibe una valoración positiva por parte del 81,9 por ciento de las personas usuarias. Los aspectos mejor valorados son la información recibida sobre el problema de salud y la confianza y seguridad transmitida por el personal médico.

Sin embargo, el informe muestra que el acceso a la atención especializada también presenta demoras relevantes. El tiempo medio transcurrido desde la consulta con el médico de Atención Primaria hasta la cita con el especialista fue de 132 días, según el Barómetro Sanitario 2026.

Uno de cada cinco pacientes (21,3%) tuvo que esperar más de seis meses, mientras que el 43,9% fue atendido en un plazo inferior a dos meses. En concreto, el 15,2% accedió al especialista en menos de 15 días y el 13,8% en un plazo de hasta un mes.

Asimismo, la demora entre consultas con el mismo especialista alcanza también es elevada, ya que se señala una media de casi seis meses (179 días). Más de la mitad de los pacientes (54%) tuvo que esperar al menos seis meses para volver a ser atendido por el especialista, de los que un 27,8% superó ese plazo. En el extremo contrario, el 16,1% logró una nueva consulta en menos de un mes.

En cuanto a la hospitalización, el 13,5 por ciento de las personas encuestadas refieren haber estado ingresadas en un hospital en el último año. En el 82,3 por ciento de los casos, el ingreso se produjo en un hospital público. El 49,4 por ciento de los ingresos fueron programados para una cirugía o prueba diagnóstica, el 45,8 por ciento se debieron a una enfermedad o problema de salud urgente y el 4,4 por ciento a un parto.

La hospitalización en centros públicos es el servicio mejor valorado entre las personas usuarias: el 88,3 por ciento valoran positivamente la atención recibida durante el ingreso. Los cuidados de enfermería y medicina obtienen puntuaciones de 8,45 y 8,41 sobre 10, respectivamente.

El funcionamiento del sistema sanitario en España recibe una valoración positiva del 53,5% de la población general. En concreto, el 12,4% considera que funciona bastante bien y el 41,1% que funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. La satisfacción media con el sistema sanitario público se sitúa en 6,16 puntos sobre 10.

UNA MEDIA DE 4 HORAS DE ESPERA EN URGENCIAS

Entre los servicios mejor valorados se encuentran las Urgencias del 061/112, con 7,38 puntos, y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,13 puntos. En el caso de las urgencias, el 53,1 por ciento de la población refiere haber acudido a algún servicio de este tipo en los últimos doce meses y el 93 por ciento fue atendido en la sanidad pública. En conjunto, los servicios de Urgencias del SNS reciben una valoración positiva del 74,2 por cientode las personas que los utilizaron.

Más de la mitad de las personas que acudieron a un servicio de urgencias de la sanidad pública lo hicieron en un hospital público (54,5%), mientras que el 40,2 por ciento utilizó un servicio de urgencias de Atención Primaria y el 4,7 por ciento acudió a un servicio de emergencias 061/112 o similar.

En cuanto al tiempo de permanencia en urgencias, la espera media hasta el alta o el ingreso se situó en 241 minutos (algo más de cuatro horas). El 43,3 por ciento de los pacientes permaneció entre dos y seis horas, mientras que un 14,2 por ciento estuvo más de seis horas en el servicio.

Un 38,3 por ciento de los usuarios asegura que permaneció en urgencias menos de dos horas antes de ser dado de alta o ingresado. En concreto, el 16,3 por ciento estuvo entre una y dos horas, el 11,8 por ciento entre 30 minutos y una hora, el 6,2 por ciento entre 15 y 30 minutos y el 3,2 por ciento entre 5 y 15 minutos. Un 0,8 por ciento asegura que fue atendido en menos de cinco minutos o de forma inmediata.

SALUD MENTAL: CASI UN 20% DE LAS PERSONAS CONSULTARON

El Barómetro también recoge que el 18,2 por ciento de las personas entrevistadas tuvo necesidad de consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o malestar psicológico o emocional en el último año. Entre quienes fueron atendidos por la sanidad pública, el 43,1 por ciento lo hizo principalmente por su médico de familia, el 31 por ciento por psiquiatría y el 16,9 por ciento por psicología. Además, un 2,8 por ciento fue atendido por Neurología.

En concreto, el 58,5 por ciento obtuvo la cita por indicación de su médico de familia, mientras que un 33 por ciento fue citado por el propio especialista tras una consulta anterior. En los casos derivados desde atención primaria, el tiempo medio hasta la atención especializada fue de 90 días. El 50,6 por ciento fue atendido en un plazo de hasta dos meses, mientras que un 5,6 por ciento tuvo que esperar más de seis meses.

En pruebas diagnósticas, el 19,2 por ciento de la población adulta refiere haberse realizado una ecografía en los últimos doce meses, el 14,1 por ciento un TAC, el 14 por ciento una resonancia y el 4,8 por ciento una colonoscopia. La colonoscopia es la prueba con mayor tiempo medio de espera reportado, con 129 días.