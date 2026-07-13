La IA sanitaria es conocida por seis de cada diez españoles, aunque genera rechazo como sustituta del médico

Archivo - Tecnología médica: los médicos utilizan la IA para diagnosticar y mejorar la precisión de los tratamientos. La investigación y el desarrollo médicos innovan en tecnología para mejorar la salud del paciente. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud es conocida por seis de cada diez españoles, aunque genera rechazo para sustituir al médico en la consulta, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026', elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incorpora por primera vez datos sobre el conocimiento y uso de tecnologías sanitarias.

Concretamente, el 61,3 por ciento de la población conoce la IA aplicada a salud; la opción de hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica obtiene la valoración media más baja, con 3,28 puntos sobre 10, y un 48,1 por ciento de los ciudadanos asegura sentirse 'totalmente incómodo' ante esta posibilidad.

También recibe una baja valoración el seguimiento de una enfermedad por un asistente virtual con IA, con 3,49 puntos de media. En cambio, la población muestra mayor aceptación ante aplicaciones como la interpretación de radiografías mediante inteligencia artificial (4,45 puntos) o las operaciones quirúrgicas realizadas mediante robots (4,26 puntos).

EL BARÓMETRO EXPLORA EL GRADO DE ALFABETIZACIÓN SANITARIA

Cuatro de cada diez personas han consultado alguna vez su historia clínica de la sanidad pública por Internet. Entre quienes no han accedido a este servicio, el principal motivo es que no lo han necesitado (41,4%), aunque un 37,8% reconoce que desconocía que existía esta posibilidad y un 20,7% asegura que no sabe o no puede utilizar Internet, según señala la encuesta, realizada a 2.602 personas en marzo de 2026, y que corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio, por lo que deben interpretarse como resultados provisionales.

Por otra parte, el 63,1 por ciento sabe que puede retirar medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias a la receta electrónica interoperable. Aunque solo el 19,8% la ha utilizado, mientras que un 35,6 por ciento desconoce esta posibilidad. Además, la mitad de los ciudadanos (50,7%) utiliza algún certificado electrónico para realizar trámites con la Administración pública.

De este modo, por primera vez, el Barómetro explora el grado de alfabetización sanitaria de la población. Así, en cuanto a la capacidad para manejar información relacionada con la salud, la mayoría de la población considera fácil seguir los consejos de médicos y farmacéuticos (94,4%), encontrar información sobre estilos de vida saludables (86,3%) o entender las revisiones y chequeos recomendados (76,7%). Sin embargo, casi la mitad (48,8%) considera difícil o muy difícil localizar información sobre cómo actuar ante problemas de salud mental.

Mientras, el 43,5 por ciento de la población considera difícil o muy difícil juzgar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de tratamiento, mientras que un 41,3 por ciento tiene dificultades para decidir cómo protegerse ante una enfermedad utilizando información publicada en medios de comunicación. Además, un 32 por ciento encuentra difícil valorar cómo las condiciones de su vivienda pueden afectar a su salud y bienestar.