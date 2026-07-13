La percepción del estado de salud de la población empeora ligeramente en 2026

Archivo - Hombre sentado en el sofá, enfermo, dolor en el pecho. Enfermedad cardiovascular.- IVANKO_BRNJAKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La percepción del estado de salud de la población empeora ligeramente respecto al año anterior, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026', elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, en esta primera encuesta realizada a 2.602 personas en marzo de 2026, muestra que el 67,5 por ciento de los ciudadanos considera que su salud es buena o muy buena frente al 70,1 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso de 2,6 puntos porcentuales.

En paralelo, aumenta del 29,8 al 32,3 el porcentaje de personas que califican su salud como regular, mala o muy mala, que supone un aumento 2,5 puntos. Por el contrario, baja el porcentaje de población que declara tener alguna enfermedad o problema de salud crónico, del 52,2 por ciento en 2025 al 49,5 por ciento en 2026.

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que estos datos corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio, por lo que deben interpretarse como resultados provisionales.

PERCEPCIÓN LISTAS DE ESPERA

La percepción sobre las listas de espera empeora respecto al año anterior. El 38,3 por ciento de la población considera que este problema ha empeorado en los últimos doce meses, frente al 34,1 por ciento que lo señalaba en la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025, lo que supone un aumento de 4,2 puntos porcentuales.

En cambio, baja del 47,6 al 43,1 el porcentaje de ciudadanos que cree que la situación se mantiene igual, mientras que apenas varía la proporción que percibe una mejora, del 9,6 al 10 por ciento.

MEDICAMENTO: CRECE LA BARRERA ECONÓMICA

El porcentaje de personas que han dejado de tomar algún medicamento recetado por la sanidad pública por motivos económicos aumenta respecto al año anterior.

El 6,1 por ciento de la población asegura haber tenido este problema en los últimos doce meses, frente al 4,6 por ciento registrado en la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025, lo que supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

En sentido contrario, el porcentaje de ciudadanos que afirma no haber dejado de tomar medicamentos por este motivo baja del 93,1 por ciento al 91 por ciento.