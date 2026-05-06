Bruselas ofrece apoyo a España por el brote de hantavirus y ve un "riesgo bajo" para la población

Archivo - La provincia de Santa Cruz de Tenerife, en segunda posición en tráfico de pasajeros a nivel nacional, con 6,8 millones - AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ - Archivo

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está siguiendo "muy de cerca" el brote de hantavirus en el crucero de lujo 'MV Hondius' que tenía como destino final Canarias y ha ofrecido a España apoyo para cubrir sus necesidades, después de que el Gobierno español haya atendido la petición de la Organización Mundial de Salud (OMS) de asistir a la tripulación y pasajeros en el archipiélago.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios la portavoz de Ayuda humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, que ha detallado que el Ejecutivo comunitario tiene una evaluación preliminar que apunta a "un riesgo bajo para la población general".

"La Comisión ha estado en estrecho contacto con las autoridades españolas, que han activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE. Seguimos en contacto para evaluar las necesidades y el posible apoyo", ha indicado la portavoz, que ha añadido que la protección de la salud pública de los ciudadanos europeos es la "prioridad absoluta" de la Comisión.

También ha anunciado que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen está organizando una reunión de seguimiento del Comité de Seguridad Sanitaria este mismo jueves, 7 de mayo, con los países de la Unión Europea cuyos ciudadanos se encuentran a bordo del buque y necesitarían ser repatriados a sus países de origen.

La portavoz ha reivindicado que Bruselas mantiene una "estrecha coordinación" con las autoridades de todos los Estados miembro afectados, la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) "para garantizar una respuesta rápida y eficaz en cada fase".

Ha puesto como ejemplo una reunión mantenida este miércoles del Comité de Seguridad Sanitaria, el principal foro para coordinar con los Estados miembro la preparación y la respuesta sanitaria, con la participación de la OMS y el ECDC.