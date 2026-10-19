Sanidad no prevé que la aprobación definitiva de la ampliación del cribado de cáncer de mama antes del 29 de noviembre

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MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ve "poco probable" que la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años esté aprobada definitivamente y publicada en el BOE antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así se lo ha trasladado a María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico que reunió más de 90.000 firmas para impulsar la medida, cuya tramitación está previsto que avance este viernes, 23 de octubre, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

María, diagnosticada de cáncer de mama metastásico a los 42 años, consiguió que el Ministerio de Sanidad se comprometiera a ampliar los cribados de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años tras la entrega de las firmas recogidas en Change.org. Mientras, la Comisión de Salud Pública aprobó la propuesta en mayo, tras la recomendación de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible.

No obstante, todavía queda pendiente completar su tramitación normativa para incorporarla a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, por el momento la cartera incluye la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años.

Ahora, ante la próxima cita electoral, María reclama que el compromiso no quede pendiente de la formación de un nuevo Gobierno y que el Ministerio garantice su publicación en el BOE antes del 29 de noviembre. "Me da miedo volver a la casilla de salida", ha declarado en relación a las elecciones.

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SANIDAD A MARÍA VARELA

A través del equipo de Change.org, Varela ha preguntado a Sanidad si van a garantizar la publicación en el BOE antes de las elecciones del 29 de noviembre, a lo que Sanidad ha aclarado que, "aunque la intención por parte del Ministerio es publicarla cuanto antes, es poco probable que vaya a ocurrir antes del 29 de noviembre".

No obstante, aclaran que, "por razones de interés general, sí que podría publicarse con un gobierno en funciones". En este sentido, Varela plantea la posibilidad de que el Ministerio pida el dictamen al Consejo de Estado con carácter urgente, para reducir los plazos y hacer posible la aprobación definitiva antes del 29 de noviembre o, al menos, antes de finalizar el año.