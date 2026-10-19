Crean un modelo de IA para detectar la metástasis de cáncer de mama en zonas cercanas al pecho

Examen de ultrasonido mamario -cáncer de mama - ANCHIY/ ISTOCK

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, la Universitat Rovira i Virgili y el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (Tarragona) han creado un modelo de IA para detectar la metástasis del cáncer de mama en zonas cercanas al pecho.

Según informa la UPF en un comunicado este lunes, el estudio permite encontrar metástasis de cáncer de mama concretamente en los ganglios de la axila, "filtros esenciales del sistema inmunitario".

La investigación constata que la respuesta inmunitaria es un factor "crucial" para determinar si hay o no metástasis del cáncer de mama luminal, uno de los más frecuentes, y según los autores el nuevo modelo de aprendizaje automático puede servir para reforzar los actuales métodos diagnósticos.

Antes de diseñar el modelo definitivo, se han probado 3 modelos más: 2 se han entrenado con datos clínicos e inmunológicos del mismo grupo de 83 mujeres diagnosticadas con el mismo tipo de cáncer de mama luminal entre 1995 y 2008, y un tercero con una serie de 344 pacientes (incluidas estas 83) únicamente con datos clínicos.

Los investigadores señalan que con el modelo final, que incluye los datos inmunitarios, "se reducen los falsos positivos de metástasis de cáncer de mama luminal respecto al sistema de IA entrenado únicamente con datos clínicos".

El modelo final de IA "no tiene un valor predictivo", es decir, no permite anticipar si una paciente desarrollará o no metástasis, pero sí determinar qué variables clínicas y sobre todo inmunes --presentes en el tumor primario y en los mismos ganglios axilares-- se asocian al hecho de tener metástasis en la axila.

NUEVO BIOMARCADOR

El estudio también ha identificado un nuevo posible biomarcador de la metástasis axilar del cáncer de mama (CD21+ intratumoral9: en este caso, un grupo de células situadas dentro del tumor primario (dendríticas foliculares) "podrían ser determinantes" para detectar la extensión del tumor.

Según los investigadores, esta investigación muestra que los ganglios sin metástasis también aportan información, ya que "la manera cómo se organiza la respuesta inmunitaria, junto con la del tumor primario, se relaciona con el comportamiento de la enfermedad".