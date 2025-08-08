Sanidad cierra esta semana la consulta del RD para regular el Plan Estratégico frente a las resistencias antimicrobianas

Archivo - Detección de la resistencia a los antimicrobianos mediante la prueba de difusión de Kirby Bauer. - ISTOCK/ NICOLAE MALANCEA - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad cierra este domingo 10 de agosto la consulta pública del proyecto de Real Decreto (RD) que busca regular el Plan Estratégico y de Acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antimicrobianos, y sus sucesivos planes nacionales.

La iniciativa dotará al Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antimicrobianos (PRAN) de un marco normativo para mejorar la coordinación, la eficacia y la coherencia en la implementación de estrategias nacionales contra este desafío global para la salud humana, animal y el medio ambiente.

Asimismo, este proyecto normativo fomentará un marco de actuación uniforme que fortalezca el compromiso de España con los objetivos europeos e internacionales en materia de salud, sostenibilidad y bienestar social.

El Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antimicrobianos fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y la Conferencia sectorial de Agricultura en el año 2014 y, desde entonces, promueve criterios y actuaciones homogéneas para abordar los problemas relacionados con el uso de antimicrobianos y la aparición de resistencias.

El nuevo marco legal que busca instaurar este RD responde a la Recomendación del Consejo de la UE del 13 de junio de 2023 sobre la necesidad de intensificar las medidas contra la resistencia a los antimicrobianos bajo el enfoque 'Una Sola Salud' ('One Health', en inglés). En dicha recomendación se señala la necesidad de que los Estados miembros cuenten con planes nacionales sólidos, estructurados y adecuadamente financiados, condición que hasta ahora no se cumple de forma plena en el caso del PRAN.

Asimismo, el proyecto normativo materializa el compromiso adquirido por España en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel sobre la Resistencia a los Antimicrobianos celebrada el 26 de septiembre de 2024, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de octubre del mismo año. Esta declaración subraya la urgencia de adoptar medidas contundentes, coordinadas y sostenibles frente las resistencias antimicrobianas.

Con todo, aquellas personas interesadas en hacer aportaciones a esta iniciativa y las cuestiones planteadas pueden enviar sus propuestas al buzón de correo electrónico 'normativa.aemps@aemps.es' hasta este domingo.