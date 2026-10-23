Sanidad afirma estar siguiendo detenidamente y en conexión con UE el caso de fallecimiento por virus Shamonda en Francia - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que se está "siguiendo detenidamente" y en conexión con la Unión Europea (UE) el caso de fallecimiento por virus Shamonda en Francia, que ha afectado a una persona que recibía tratamiento para una enfermedad grave y que ha supuesto el primer caso de transmisión a humanos.

"Tenemos, primero, conexión con el resto de Ministerios, el Ministerio de Agricultura, por supuesto; conexión con el resto de ministros de la UE, para abordar los temas de salud desde esa perspectiva 'One Health' que tiene que ver con la salud animal, la salud ambiental y la salud humana", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que, "como siempre", está en práctica "una vigilancia epidemiológica exhaustiva". "Seguimos cada uno de los casos y rastreamos cada uno de los problemas", ha enfatizado, para añadir que se van a poner "todas las herramientas y todos los servidores públicos al servicio de este nuevo virus".

De cualquier forma, García ha recordado que la persona fallecida en el país vecino por el virus Shamonda "estaba inmunodeprimida". Además, ha puesto de manifiesto que "es un virus que afecta al ganado bovino".

"Seguiremos informando y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que hicimos con el hantivirus y lo que hemos hecho con todas las enfermedades emergentes y con todas las infecciones emergentes", ha concluido.