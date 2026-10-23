Agricultores y ganaderos piden cautela y tener más información de fuentes oficiales respecto al virus Shamonda

Archivo - Vacas de una ganadería - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido cautela a los agentes del sector, sanitarios y medios de comunicación ante la noticia de la afección con el virus Shamonda y apela a esperar a tener más información de fuentes oficiales, según informa la asociación.

En concreto, la organización agraria ha indicado que, al respecto de la posible afectación del virus a las personas, hasta ahora apenas hay información acerca del único caso reportado, por lo que pide cautela en los medios y utilizar sólo fuentes oficiales.

Las fuentes oficiales, como el Ministerio de Agricultura Francés, Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), indican que el caso aún está en investigación, y que el único caso se trata de "un paciente que recibe tratamiento para una enfermedad grave y que lo hizo más susceptible a la infección y las complicaciones que a la población general".

Respecto a la afección al ganado, Unión de Uniones recuerda que, según la información del Ministerio de Agricultura, el virus llevaba circulando durante el verano en varios países de la UE, y que también se encuentra en España.

Un virus, que principalmente afecta al vacuno, pero también se han reportado casos en Francia en ovino y equino. La enfermedad en el vacuno puede provocar pérdidas de producción y problemas reproductivos, puede afectar a todo el rebaño, con tratamiento de las sintomatologías el ganado afectado se recupera progresivamente.

De esta forma, la organización agraria ha reclamado al Ministerio de Agricultura un refuerzo de las comunicaciones al respecto de la enfermedad y un apoyo financiero y con medios suficientes a la investigación de enfermedades animales y el desarrollo de vacunas frente a ellas.

EL MINISTERIO SIGUE LA SITUACIÓN DEL VIRUS EN ESPAÑA

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicó ayer que mantiene el seguimiento de la situación del virus Shamonda tras haberse detectado en las últimas semanas su presencia en ganado de al menos seis provincias españolas.

En concreto, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la existencia del virus Shamonda tipo 1 en explotaciones ganaderas de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Girona, en esta última detectado en tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Por su parte, Cantabria ha certificado la presencia de Shamonda tipo 2.

Los síntomas detectados en los animales con el virus se tratan principalmente de fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea, compatibles con la sintomatología presentada en el resto de Europa. Las detecciones se han producido en el marco de la vigilancia pasiva desarrollada en España para esta enfermedad.

"La situación en España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos", señala la última actualización del Ministerio de Agricultura.

Las alertas han saltado después de que un paciente ingresado en un hospital de Lyon que presentaba una inmunodepresión grave falleciera a causa del virus shamonda. Los ministerios de Sanidad y Agricultura galos han indicado que hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha y han sostenido que "no hay riesgo sanitario para la población".

SITUACIÓN EN EUROPA

Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza han detectado casos del virus shamonda recientemente, aunque en los últimos 15 días Portugal, Eslovenia y Francia han incrementado la presencia del virus.

En concreto, Portugal confirmó el 9 de octubre que cinco explotaciones bovinas resultaron positivas, mismo día que Eslovenia confirmó el primer foco del virus en tres bovinos de una explotación de la región de Savinja, en el este del país.

De su lado, Francia ha ratificado la presencia del virus en en un total de 54 departamentos franceses, registrando un constante avance de la infección en distintas especies ganaderas. En la población ganadera bovina, se ha identificado la enfermedad en animales sintomáticos en 52 departamentos.

En cuanto a la especie ovina, la confirmación llegó el pasado mes de septiembre en los departamentos de Oise y Aveyron, donde los brotes se caracterizaron por graves malformaciones congénitas en los corderos, tales como artrogriposis y braquignatia, detectándose además el genoma viral en el tejido cerebral de los animales.

La detención del primer caso en humanos en el país galo llegó el el pasado 23 de septiembre. El paciente comenzó con signos neurológicos y falleció dos semanas después del inicio de los síntomas. La concordancia de los datos virológicos, clínicos, radiológicos y epidemiológicos indica una posible relación entre la infección por el virus y el cuadro clínico del paciente, aunque no permite establecer todavía una relación definitiva.