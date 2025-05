Padilla apuesta por institucionalizar la participación de los pacientes en el SNS sin que pierdan su independencia

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha apostado este lunes, durante un encuentro informativo de Europa Press y Roche, por institucionalizar la participación de los pacientes en el sistema sanitario, pero de forma que estos no pierdan su capacidad de funcionar de manera independiente.

"Tenemos que conseguir que la participación esté totalmente integrada dentro del funcionamiento de las instituciones, que esa participación además suponga para las organizaciones de pacientes y para los pacientes un cauce verdadero de poder incidir en el funcionamiento del sistema, de hacer esa incidencia política verdaderamente necesaria. Pero tenemos que hacerlo a la vez sin convertir a las organizaciones de pacientes en una parte de las instituciones", ha afirmado durante su intervención.

Padilla ha insistido en que esta cuestión es un "reto fundamental", y que se debe evitar institucionalizar a los que participan, de forma que puedan aportar "otros puntos de vista" y hacer que las instituciones funcionen de forma "verdaderamente" democrática.

Además, ha incidido en la necesidad de que la participación de los pacientes en la toma de decisiones pueda cambiar las cosas y que cada persona que participa en el proceso pueda hacer una "trazabilidad" de su camino.

Sin embargo, ha expresado que esta participación no quiere decir que vayan a ser los propios pacientes sean quienes tomen la decisión final, sino que se garantice que su voz y opinión sea escuchada.

Aunque no ha respondido directamente a la pregunta sobre si el sistema sanitario está preparado para integrar la participación de los pacientes, sí que ha afirmado que está en mejor situación que el año pasado, y ha mostrado su compromiso a que el año que viene lo esté aún mejor.

PROYECTOS DE SANIDAD ENCAMINADOS A INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN

Tras ello, ha recordado que desde Sanidad se están realizando diferentes acciones encaminadas a integrar la participación de los pacientes en las instituciones, como el proyecto de Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; su postura respecto a los pacientes en el debate para reformar el reglamento de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); la creación del Foro Abierto en Salud, la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que está pendiente de tramitación parlamentaria; o los convenios con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

"Una de las cosas de las que además también creo que nos sentimos especialmente orgullosos en el Ministerio es que por primera vez en el Plan de Salud Mental, el Plan de Acción de Salud Mental y Comunitaria, por primera vez ha estado participando en su elaboración alguna persona experta por experiencia en el ámbito de la salud mental, lo cual es una cosa que no había ocurrido con anterioridad", ha añadido.

Por otro lado, ha manifestado que la participación de los pacientes en las instituciones ha sido posibilitada por la creciente participación que se ha producido en las consultas médicas, donde se está apostando cada vez más por un paciente que no solo sea un "sujeto pasivo", sino que se tenga su opinión a la hora de seguir un tratamiento.

Padilla también ha resaltado que para aumentar esta participación deber haber "costumbre" de hacerlos a ambos lados de la consulta, pues si un paciente no suele participar en estos procesos no va a saber qué responder; del mismo modo, ha sostenido que hay personas que prefieren no participar.

EL "VALOR" DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES

Sobre el valor que aportan las organizaciones de pacientes, Padilla ha sostenido que permiten encontrar un ámbito común de actuación para todas las individualidades en situación de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de "tendencia generalizada" hacia la individualización "total y absoluta".

"Conseguir agrupar esa suma de individualidades que encuentren un registro común, que encuentren un ámbito común de actuación y que ese ámbito común de actuación se traslade en actuación en el ámbito de las políticas públicas, creo que es fundamental. Y creo que es fundamental además porque actúa en un ámbito clave a la hora de hablar de salud", ha agregado.

El secretario ha expuesto que su valor reside igualmente en su función de "habilitador democrático" en salud, tras lo que ha apuntado que no debe existir una "uniformización" o un perfil concreto de asociación de pacientes reconocido en la legislación, una medida reclamada desde las mismas, y que la definición no debe correr a cuenta de las instituciones, sino de las propias asociaciones.

A pesar de ello, sí que ha señalado que este perfil puede relacionarse con su capacidad de tejer una red de cierto tamaño que precisamente la haga "ideal" para fomentar la participación de los pacientes en las instituciones y la toma de decisiones.

Por último, ha lamentado que las instituciones no legitimasen como interlocutores a las asociaciones de pacientes en el momento en el que surgieron y que se les podía llegar a ver como un "enemigo", si bien ha opinado que en la actualidad reconocen que "esto no es así" y que las propias instituciones reconocen la necesidad de regularlas como de ofrecerles una mayor voz y voto.