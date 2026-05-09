La OMS eleva a seis los casos confirmados de hantavirus el positivo de un contagio sospechoso

Archivo - Una técnico de laboratorio - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a seis los casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius, donde ya se han registrado tres fallecidos, mientras otros cuatro pacientes permanecen hospitalizados y continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del brote.

Según el último informe difundido por la OMS, hasta el 8 de mayo se han notificado ocho casos relacionados con el brote, de los cuales seis han sido confirmados como infecciones por la variante Andes del hantavirus --la única cepa de la que se ha documentado transmisión entre humanos-- mientras que también se han producido tres muertes (dos confirmadas y una probable).

Asimismo, un caso previamente reportado como sospechoso ha sido reclasificado tras dar negativo a la variante Andes después de haber recibido una PCR y serología. Igualmente, las investigaciones epidemiológicas de la OMS siguen en marcha para determinar la fuente de exposición, incluyendo el historial de viajes y las posibles exposiciones del primer caso.

Además, un experto de la OMS y otro del Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades se encuentran a bordo del crucero para apoyar a los pasajeros, la tripulación y los operadores del barco durante el viaje.

Entre los afectados figura un hombre que desembarcó el pasado 14 de abril en Tristan da Cunha y que permanece aislado y estable, considerado por ahora caso probable hasta la confirmación de laboratorio.

Las autoridades sanitarias también han localizado a pasajeros que compartieron vuelo entre la isla de Santa Elena y Sudáfrica con una de las personas fallecidas. En Sudáfrica se han identificado ya 75 contactos, de los cuales 42 permanecen bajo seguimiento médico.

La OMS recomienda a los países implicados en este evento que deben continuar los esfuerzos de coordinación y gestión de salud pública tanto a bordo de los medios de transporte como en los países donde hay casos y/o contactos o donde estos regresarán. Asimismo, añade que la prevención y el control de infecciones siguen siendo esenciales para proteger al personal sanitario y pasajeros.