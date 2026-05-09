Mónica García pide evitar la desinformación y el alarmismo por la crisis y asegura que el riesgo "es bajo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). García y Grande-Marlaska comparecen para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este sábado evitar la "desinformación" y el "alarmismo" por la llegada al puerto de Granadilla (Tenerife) del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, y ha asegurado que el riesgo de contagio para la población "es bajo".

García ha explicado que el crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 del domingo, hora canaria, una más en España peninsular, y "previsiblemente" los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar con la idea de que estos se sometan a evaluaciones exhaustivas para comprobar su estado de salud.

En este contexto, la ministra ha subrayado que el riesgo de contagio de esta enfermedad es "bajo para la población en general" y ha hecho un llamado contra el alarmismo en torno a este episodio.

"Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública", ha dicho en rueda de prensa.

En este sentido, Mónica García ha vuelto a instar a recurrir a la información por "cauces oficiales" y a reducir "cualquier manifestación de alarmismo o de desinformación".

NO PUEDE ASEGURAR QUE NO VAYA A HABER NUEVOS CONTACTOS

Al ser preguntada sobre si hay previsión de que se vaya a conocer algún nuevo caso de una persona expuesta al virus, la ministra ha dicho que no puede asegurar que se vayan a conocer nuevos contactos con el virus, pero ha remarcado el trabajo que está realizando el Ejecutivo para detectarlos a tiempo.

García ha dicho en concreto que los escenarios de salud pública siempre tienen que "abordar todas las previsiones", al tiempo que ha ensalzado los mecanismos de vigilancia epidemiológica "tan exhaustivos" que se están llevando a cabo.

Como ejemplo ha expuesto que el Gobierno se puso en contacto con una mujer expuesta al virus en un vuelo de KLM que estuvo una semana en Barcelona y que en la actualidad está en Sudáfrica. "Somos capaces de llegar a una mujer que ha estado una semana en Barcelona pero que ahora mismo está en Sudáfrica", ha ensalzado.