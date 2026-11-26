Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado este viernes que la industria del vapeo tendrá, "en principio", 10 meses para adaptarse al Real Decreto que prohíbe añadir a los cigarrillos electrónicos sabores o aromas distintos a los del tabaco, y que también limita la cantidad máxima de nicotina por bolsita de nicotina.

"Creo que si la industria ha estado atenta a los pasos que han ido dando los países de nuestro entorno, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Lituania, etcétera, un montón de países, ya debería haberse ido adaptando a la nueva situación", ha apuntado en declaraciones a los medios tras inaugurar el acto de presentación de los 'Estándares Europeos de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer', organizado por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI).

García ha subrayado que, dado que España estuvo "a la vaguardia" en la lucha contra el tabaco, no se puede "dejar pasar" que estos nuevos dispositivos, que "se han vendido de una forma inocua", "afecten a la salud" de "los adolescentes y de los más jóvenes".

"Estamos viendo como tanto en Europa como en muchos países se está reaccionando con generaciones libres de humo, con generaciones libres de tabaco, y no podemos volver otra vez a caer en la trampa de esas empresas que te venden tóxicos con sabor a mango loco, con sabor a fresa. Lo siento mucho, está en juego la salud de la gente", ha aseverado, tras lo que ha recordado que 140 personas mueren al día en España por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco.

La ministra ha hecho hincapié en que la normativa aprobada el martes por el Consejo de Ministros lo que hace es "regular" en base a los "estándares europeos" y "teniendo en mente" a las familias de los niños con cáncer, a los padres, a las madres y a las sociedades científicas que "no quieren volver a ver cómo una industria penetra para, de alguna manera, hacer caja con la enfermedad de la gente".

"Lo siento mucho, pero creo que ese diálogo social ya lo hemos tenido en este país y, como siempre, lo ha ganado la salud", ha concluido.