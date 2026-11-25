Archivo - La AECC valora "muy positivamente" el RD que restringe el uso de sabores y aromas en los cigarrillos electrónicos - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha valorado "muy positivamente" la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto (RD) que restringe el uso de sabores y aromas en los cigarrillos electrónicos, ya que protege a la infancia y a la adolescencia "de las nuevas adicciones".

A juicio de la organización, la modificación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula aspectos relativos a los productos relacionados con el tabaco, para incluir la restricción de la presencia de aromatizantes o saborizantes en los cigarrillos electrónicos distintos a los del tabaco y regular la dosis de las bolsitas de nicotina, contiene "dos medidas que son especialmente importantes para la salud de la infancia y los jóvenes".

Así, en primer lugar, incluye la prohibición de aromas, "medida respaldada por la evidencia científica para reducir el atractivo de estos productos entre la población más joven", ha indicado la AECC, que también ha puesto de relieve la regulación de los saquitos de nicotina y productos a base de hierbas calentadas, "que hasta ahora carecían de regulación específica".

Debido a ello, considera que la norma "debe entenderse como un paso clave que reconoce las nuevas modalidades de consumo de tabaco y nicotina de las personas más jóvenes basadas en la generación de la adicción". Además, cree que "insta al próximo Congreso a avanzar con una actualización de la ley de tabaco", y es que "solo así será posible seguir avanzando hacia una generación libre de tabaco y de adicción a la nicotina".

"La prevención en edades tempranas resulta determinante, ya que casi nueve de cada 10 personas adultas que fuman diariamente comenzaron antes de los 18 años", ha continuado, para añadir que "el tabaquismo causa, aproximadamente, el 25 por ciento de las muertes por cáncer y está relacionado con hasta 16 tipos distintos". "A estos datos se suma la expansión de los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, los productos de tabaco calentado y otros dispositivos emergentes", ha incidido.

ALERTA DE LA OMS

Además, ha explicado que "casi uno de cada dos menores de entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez cigarrillos electrónicos y cerca de uno de cada tres lo ha hecho en los últimos 30 días". "La experimentación con estos dispositivos entre adolescentes ha aumentado un 146 por ciento en menos de una década", ha alertado, para recordar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los menores que consumen nuevos productos de nicotina tienen hasta el triple de probabilidades de consumir productos de tabaco en el futuro.

Por ello, ha demandado "aumentar las barreras en su acceso" a los dispositivos, y es que, también a tenor del estudio 'Enganchando a la próxima generación', elaborado por el organismo internacional, casi el 90 por ciento de los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos opta por productos saborizados, mientras que, aproximadamente, el 70 por ciento de los jóvenes consumidores dejaría de usarlos si solo estuvieran disponibles en sabor tabaco.

Con todo, y tras recordar que lleva años demandando medidas de protección a la infancia y la adolescencia del tabaco y la nicotina, la AECC ha insistido en que proteger a ambos grupos poblaciones frente a los dispositivos asociados "es protegerlos frente al tabaquismo". "El tabaco es la primera causa de muerte prevenible, causando 142 muertes al día", ha concluido.