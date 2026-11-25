MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula aspectos relativos a los productos relacionados con el tabaco, para incluir la restricción de la presencia de aromatizantes o saborizantes en los cigarrillos electrónicos distintos a los del tabaco y regular la dosis de las bolsitas de nicotina.

La aprobación figura en las referencias publicadas por La Moncloa sobre el último Consejo de Ministros y, según han señalado fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente, el próximo lunes.

Sanidad ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de esta limitación en los cigarrillos electrónicos para reducir su atractivo entre la población y, especialmente, entre los más jóvenes. "Básicamente te vamos a vender veneno con sabor a fresa. Bueno pues no, por lo menos que esté regulado y que se pueda saber que en verdad lo que estás tomando son tóxicos y que tienen su efecto contra la salud", explicaba la ministra Mónica García.

La norma, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, buscaba cerrar un vacío legal regulando por primera vez categorías emergentes de tabaco en el mercado español, como las bolsitas de nicotina, las hierbas calentadas y los vapeadores sin nicotina, y, de este modo, someter a control sanitario todas las alternativas de consumo de nicotina y sus sucedáneos.

El RD establece la cantidad máxima de nicotina que pueden incluir las bolsitas y, según detallaba el proyecto sometido a audiencia e información pública en 2024, esta restricción se fijaba en 0,99 miligramos. El borrador también prohibía incluir en estas bolsas aditivos que facilitan la absorción de nicotina; cafeína, taurina, CBD u otros aditivos y estimulantes asociados a la energía o relajación; y aromas o sabores diferentes a los del tabaco.

El Real Decreto no incluye finalmente la implantación del empaquetado genérico para el tabaco, una propuesta que sí contemplaba el proyecto sometido a audiencia e información pública y que Sanidad eliminó del texto a principios de 2025 "por cuestión de rango normativo". Desde el Ministerio, han recordado a Europa Press que esta medida iba a ser planteada por Sumar como enmienda a la ley del tabaco durante su tramitación parlamentaria, que ha decaído tras la convocatoria electoral.

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