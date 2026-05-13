Mónica García destaca el "buen estado de salud" del español aislado por hantavirus: "ha mejorado un poquito"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Sal - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud".

"Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta' recogida por Europa Press.

Por otra parte, según ha explicado, el Ministerio mantiene una comunicación fluida con los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar, a los que ha trasladado las actualizaciones de los protocolos sanitarios, tanto en relación con la cuarentena como con el manejo de personas asintomáticas.

"Están tranquilos, están bien de salud y agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días", ha señalado la titular de Sanidad, quien ha subrayado su deseo de preservar su privacidad; "nos insisten mucho en que ellos quieren mantener su privacidad y su confidencialidad", ha advertido.

Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros puedan dar positivo por hantavirus, ha asegurado que "epidemiológicamente hablando" cabe esa posibilidad. "El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", ha señalado.

Finalmente, sobre las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo y un posible boicot al operativo, la ministra ha lamentado que algunas actuaciones hayan sido cuestionadas, pero considera que "uno de los éxitos del propio operativo ha sido no hacer caso ni a las polémicas estériles, ni al ruido estéril, ni al intento de boicot o de interferencia".