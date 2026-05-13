Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo por hantavirus

Entrada al Instituto Nacional para Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, Italia (archivo) - Europa Press/Contacto/Massimo Percossi

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han anunciado este miércoles que las pruebas por hantavirus a cuatro de las personas bajo observación en el país por riesgo de contagio han dado negativo, incluida una turista argentina que se encuentra hospitalizada en la ciudad de Messina a causa de una neumonía.

El Ministerio de Sanidad italiano ha especificado que los otros tres casos son un ciudadano de Calabria, un turista británico que viajó a bordo de un vuelo a Sudáfrica en el que iba una neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus después de haber sido pasajera en el crucero 'MV Hondius', y una acompañante del británico, con quien se reunió ya en Italia.

Así, ha resaltado que "el riesgo asociado al virus sigue siendo muy bajo en Europa y, por lo tanto, también en Italia". Según las informaciones recogidas por el diario italiano 'La Repubblica', el ciudadano británico --que está ingresado por precaución-- seguirá en cuarentena hasta el 6 de junio, si bien por ahora no presenta síntomas.

En el caso de la turista argentina, llegó a Italia desde una zona endémica de hantavirus en Argentina. POr su parte, el calabrés estuvo brevemente cerca de la citada ciudadana neerlandesa en un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, del que fue desembarcada a causa de su estado de salud, falleciendo poco después en un hospital.