Hantavirus | Directo: Sanidad establece el 10 de mayo como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por dar positivo "provisional" en la prueba PCR para detectar el hantavirus, ha presentado esta noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque en este momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según informa el Ministerio de Sanidad.

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Sigue en directo lo último sobre el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius: