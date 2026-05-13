Hantavirus | Directo: Sanidad establece el 10 de mayo como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena

Infosalus
Actualizado: miércoles, 13 mayo 2026 8:08
Seguir en

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por dar positivo "provisional" en la prueba PCR para detectar el hantavirus, ha presentado esta noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque en este momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según informa el Ministerio de Sanidad.

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Sigue en directo lo último sobre el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius:

Sanidad establece el 10 de mayo como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena por el hantavirus

   La Comisión de Salud Pública ha establecido el 10 de mayo de 2026 como el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena, coincidiendo con el comienzo del aislamiento en habitaciones individuales de las personas evacuadas del buque 'MV Hondius', por lo que, previsiblemente, se prolongará hasta el 21 de junio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado