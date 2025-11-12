Mónica García anuncia que las CCAA del PP entregarán los datos de los programas de cribado de cáncer

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las CCAA gobernadas por el PP se han comprometido a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, al tiempo que ha celebrado que los 'populares' hayan "reculado" y "recapacitado".

"He visto mucha voluntad y me alegra que hayan reculado y recapacitado. Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba -y sigue- preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía. Cuando quieran pueden entregarnos los datos", ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha invitado a los consejeros ha remitir los datos de los programas de cribados en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se reunirá este jueves.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)