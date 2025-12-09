Matute sobre rescindir el contrato con Ribera Salud si se demuestran negligencias: "Todo está contemplado"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este martes que no se han registrado deficiencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público de gestión privada, pero ha advertido que si se comprueba algún tipo de negligencia en la gestión "no le va a temblar una pestaña" y no se descartaría incluso rescindir el contrato.

"En los pliegos todo está contemplado, como digo, no solo en este hospital, sino en todos", ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña al ser preguntada sobre qué medidas podría adoptar la Comunidad de Madrid en caso de que se demuestre que pudo haber algún tipo mala praxis en la gestión del Hospital de Torrejón.

Durante una jornada de Desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, la consejera madrileña ha defendido los controles y evaluación continua llevadas a cabo en el Hospital de Torrejón tanto antes como después de conocerse los audios del CEO del grupo privado sanitario, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

En cualquier caso, ha subrayado que pedirá explicaciones en la reunión la tarde de este martes con los responsables de Ribera Salud, empresa encargada de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, entre ellos Emmanuel de Geuser, presidente del grupo.

"De momento no hemos detectado nada, pero tenemos que seguir recabando información para sacar datos claros y lo que vamos a pedir son explicaciones y que nos cuenten", ha explicado la consejera, que ha recalcado que, en caso de detectar "cualquier cosa" se actuará "de forma contundente" pero también "de forma ecuánime y coherente".

Así, ha insistido en que no le va "a temblar una pestaña en ser contundentes para que ese trato de excelencia sea excelente". Sobre este punto, la consejera ha dicho estar tranquila porque la Consejería realiza una supervisión continua de la gestión de este centro y de todos los hospitales madrileños. En cualquier caso, ha resaltado que desde el primer momento se envió un equipo multidisciplinar.

Al hilo, ha reiterado que las comprobaciones realizadas en un primer momento apuntan a listas de espera en este centro hospitalario por debajo de la media de otros centros de su categoría y también han comprobado las informaciones que apuntaban a la reutilización de material quirúrgico de un solo uso, unas acusaciones que ha tildado de "deleznables".

En este sentido, ha cargado contra los partidos de izquierda por "no tener pudor en atacar a los pacientes y crear desasosiego, duda e incertidumbre". "Es igual que cuando sacaron el material de esterilización del 12 de Octubre con mermelada de frambuesa, como digo yo, que sacaban aparatos con una cosa rosa, grosella, que todo el mundo sabe que la sangre al poco tiempo se vuelve marrón y sobre todo se ha pasado por una esterilización. Entonces, ¿qué pretenden?", ha ironizado.

En este sentido, ha recalcado que es un "atentado contra la salud" y, al mismo tiempo, un ataque a los profesionales sanitarios al poner en duda que no hacen bien su trabajo al aceptar una hipotética reutilización de material quirúrgico. "Tenemos la suficiente ética y código deontológico para que a mí, por mucho que me digan como médico que tengo que utilizar un material reutilizado, me niego a hacerlo. ¿Qué están acusando? De connivencia y negligencia a los profesionales. No lo voy a consentir", ha remarcado.

También ha recordado que los jefes de servicio del Hospital de Torrejón señalaron que "se está atentando contra su honor y que en ningún momento han hecho nada que vaya en contra" de una atención adecuada a los pacientes.

"Esto es un 'trending topic' para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno", ha apuntado Matute, que ha recalcado que también anuncian que van a llevar a la Fiscalía "cosas que no tienen ningún sentido".

Igualmente, ha censurado que "jueguen con algo tan sagrado como es la seguridad, la calidad y el bienestar emocional de las personas" y les ha recriminado por "un ruido" que genera incertidumbre entre los pacientes.