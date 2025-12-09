Sanidad critica que Madrid encargue a empresas privadas la auditoría de hospitales públicos de gestión privada

Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha criticado el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por encargar a empresas privadas la auditoría de los hospitales públicos y de gestión privada, al considerar que se trata de una "economía circular totalmente perniciosa" y que "no tiene ningún tipo de sentido" para preservar los servicios públicos.

"Hay otra cosa que está relacionada con la privatización y que yo creo que es casi incluso un puntito más importante, que es el control (...) en la Comunidad de Madrid, hace unos años se dio una vuelta de tuerca más a este modelo, sacando un contrato para que fuera justamente una empresa privada la que se encargara de hacer el control a estos hospitales privados", ha declarado Padilla durante una entrevista en el programa 'La Hora' de La 1, recogida por Europa Press.

En se sentido, ha asegurado que los datos de los controles de centros como el Hospital de Torrejón "no se publican en la página web de la Comunidad de Madrid" desde hace unos años, y que ocurre lo mismo con las actas del comité mixto que se reúne con la empresa concesionaria y el Gobierno autonómico.

Padilla ha expresado que "ya nadie se cree" que estos modelos son más eficientes, pues se encuentran "a la baja" debido a sus "increíbles costes y cargas administrativas", y ha acusado a la Comunidad de Madrid de llevar "mucho tiempo adelgazando sus estructuras administrativas sin tener interna para realizar esos controles".

"Estos contratos, una de las cosas que ocurren, es que suelen acabar judicializados prácticamente todos, de forma que es muy difícil saber a corto plazo cuánto ha costado verdaderamente la prestación sanitaria de un año concreto, porque, por ejemplo, en el año 2021, con la Fundación Jiménez Díaz todavía se estaban dilucidando a nivel judicial los pagos que había que hacer del año 2014", ha detallado el secretario de Estado de Sanidad.

"NO SE PUEDE SABER" SI SE ESTÁ LLEVANDO A CABO ESTE CONTROL

Padilla también ha considerado que es la Comunidad de Madrid la que precisamente "tendría que estar haciendo" esta labor de control, y que "no se puede saber verdaderamente" si se está llevando a cabo, motivo por el que desde Sanidad se va a convocar a la Alta Inspección a investigar lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, después de la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que insta a rechazar pacientes o prácticas no rentables en centro, gestionado por la compañía.

Además, ha recordado que desde el Ministerio se envió una carta la semana pasada a la Comunidad de Madrid en el que invitaba a rescindir el contrato en caso de demostrarse estas acusaciones, pues no solo se trataría de un incumplimiento del contrato, sino que se podría hablar de "algún tipo de ilícito que hubiera que llevar a otro ámbito".

Este caso es un "escándalo de notables dimensiones" y que muestra la "subyugación" de la atención a los pacientes y el manejo de la lista de espera "a la cuenta de resultados", y que es lo que diferencia este modelo de los hospitales de gestión pública.

"No encontraremos nunca al director del hospital de La Paz o del 12 de Octubre diciendo que hay que retrasar unos pacientes determinados, porque si no no vamos a conseguir aumentar los beneficios de la empresa que lo gestiona", ha agregado Padilla.