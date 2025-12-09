La alta inspección de Sanidad reclama a Madrid toda la documentación de sus inspecciones al Hospital Torrejón

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que este martes la alta inspección del Ministerio de Sanidad ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid requiriendo información detallada sobre la gestión del Hospital Torrejón, además de toda la información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud.

"Hemos pedido información detallada sobre las investigaciones iniciadas supuestamente tras las declaraciones del CEO que pidió ajustar las listas de espera para aumentar los beneficios. Hemos pedido las autorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, ha anunciado que se han pedido las actas de la Comisión Mixta Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria de los últimos cuatro años; y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales, y también en los gestionados por Quirón Salud".

La ministra ha señalado que el objetivo del Gobierno "es muy claro", así ha señalado que se debe "garantizar" la transparencia, "evaluar" si ha habido un uso debido del dinero público y "proteger", ha añadido, "el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Así, ha demandado información a Madrid Empresa Concesionaria porque en la Comisión Mixta que participa en las reuniones tiene que haber un representante de la Administración de la Comunidad de Madrid de los últimos cuatro años; han solicitado los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados, al igual que los escritos o alertas de otros profesionales; la información sobre la gestión del hospital o sus listas de espera; y los datos mensuales de la atención a los pacientes fuera del área asignada en los últimos años; además de "cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos".

Por otro lado, "como no solamente sabemos que esto ocurre en el Hospital de Torrejón, sino que sabemos que es el 'modus operandi' y que es el modelo de sanidad de la Comunidad de Madrid, también hemos pedido información sobre los hospitales gestionados por Quiónsalud".

"Como hemos dicho ya muchas veces, en los últimos años ha incrementado su presupuesto de manera absolutamente obscena y en los últimos años la señora Ayuso le ha dado 5.000 millones al Grupo Quirón, que para que nos hagamos una idea es la mitad del presupuesto de sanidad de todo un año", ha añadido.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha pedido los expedientes de las modificaciones presupuestarias 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años a las que están obligados por contrato y las actas de la Comunidad de Madrid.

"NO SON RENCILLAS ENTRE DIRECTIVOS"

La ministra ha recodado que el Gobierno lleva meses trabajando en la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que "quiere poner coto al tipo de informaciones que escuchado en las últimas semanas sobre el caso de Torrejón".

"Queremos poner fin a estos desmanes, a esta depredación", ha anunciado, convencida de que lo que ha pasado en el Hospital de Torrejón de las últimas semanas son consecuencia de "rencillas entre directivos", sino "el resultado de un 'modus operandi' que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas".

"Esto es un modelo que está metido dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, que está fundamentalmente en Madrid y que da algún vestigio en Valencia y un poquito en Galicia, y que lo que está haciendo es desviar fondos públicos a la cuenta de resultados de empresas privadas", ha añadido.