Jan Dobrogowski, capitán del 'MV Hondius': "Hemos pasado semanas extremadamente desafiantes"

1085950.1.260.149.20260511133855 El crucero 'MV Hondius' fondea en el puerto de Granadilla a la espera de repostar y recibir el avituallamiento necesario para viajar a Países Bajos, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuació - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del crucero 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, ha agradecido a pasajeros y tripulación la unidad mostrada durante las últimas semanas, que ha calificado de "extremadamente desafiantes", en un vídeo remitido a la naviera.

En su mensaje, el capitán valora especialmente "la paciencia, la disciplina y la amabilidad" demostradas a bordo, así como el "cariño, la unidad y la calma de fuerza" entre los pasajeros y la tripulación, de quienes asegura no podría "imaginar viajar en estas circunstancias con un grupo de gente mejor".

Dobrogowski subraya que sus pensamientos están "con los que ya no están", en referencia a los tres pasajeros fallecidos por el brote de hantavirus, y reconoce que nada de lo que diga aliviará esa pérdida, aunque insiste en que siguen presentes "cada día" en sus "corazones y pensamientos".

"Es muy importante que nuestros pensamientos estén con los que ya no están con nosotros. Lo que yo diga no facilitará esta pérdida, pero quiero que sepan que están con nosotros cada día en nuestros corazones y en nuestros pensamientos", ha afirmado

Asimismo, advierte de que en una situación como la vivida "cada imagen y cada palabra puede ser sacada de contexto", algo que, recuerda, puede resultar "muy doloroso" para las personas que permanecen en el barco, especialmente para quienes están atravesando momentos difíciles al verse afectados por el hantavirus.

El capitán recalca que su trabajo es cuidar de la tripulación y los pasajeros y llevar el barco "a salvo al puerto", y sostiene que la responsabilidad de la expedición "no termina con la llegada a Canarias", sino que su deseo es que todos, pasajeros y equipo, puedan regresar "a casa a salvo y con buena salud".

En nombre de Oceanwide Expeditions, de la tripulación y en el suyo propio, Dobrogowski finaliza su mensaje pidiendo "privacidad y respeto" para los pasajeros, sus familias y los miembros de la tripulación "en este momento difícil", al tiempo que confía en poder ver a todos "a salvo en casa".