Canarias designa al Hospital de La Candelaria en Tenerife para atender a los afectados por hantavirus del crucero

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de La Candelaria en Tenerife será el centro de referencia para atender a los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, y que en principio serán traslados hasta el archipiélago desde Cabo Verde tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuentes sanitarias del Gobierno canario precisan a Europa Press que el complejo, especializado en enfermedades emergentes, cuenta con una unidad de alta resolución y aislamiento, si bien aclaran también que disponen de poca información sobre el presunto traslado del médico del barco, en estado grave, y que precisa de atención médica --aún no ha despegado de Cabo Verde el avión medicalizado--.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde y una vez sea determinado, el resto de pasajeros y tripulación seguirán rumbo Canarias, adonde llegarían tras tres días de travesía, aproximadamente.