El avión medicalizado que tiene que trasladar a Canarias al médico con hantavirus aún no ha despegado de Cabo Verde

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el avión medicalizado que tiene que trasladar a Canarias al médico con hantavirus, miembro de la tripulación del crucero 'MV Hondius', aún no ha despegado de Cabo Verde, pese a que se esperaba la evacuación en la madrugada de este miércoles.

El Gobierno aceptaba este martes la petición formal de Países Bajos para acoger al médico, que se encuentra en situación grave. Otro miembro de la tripulación, que requiere también atención médica urgente, y un pasajero relacionado con el huésped fallecido el 2 de mayo, esperan también a ser evacuados, aunque con destino Países Bajos y Alemania, respectivamente, a través de dos aeronaves especializadas.

España aceptaba, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

"El puerto concreto aún no se ha definido", han señalado desde del Ministerio de Sanidad, que espera la llegada del crucero en 3 o 4 días. No obstante, se insistía en que no se espera la salida de Cabo Verde hasta que se realice un examen exhaustivo del barco para determinar si hay más personas deban ser evacuadas de urgencia.

A bordo del 'Hondius' se han identificado un total de seis casos, de los cuales dos han sido confirmados por laboratorio. Tres de las personas afectadas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica y dos los tripulantes que necesitan atención urgente; además en cuarentena por caso sospechoso se encuentra un acompañante de un fallecido.

En el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes (14 de nacionalidad española: 13 pasajeros y un tripulante), de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.