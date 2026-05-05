Archivo - MAPA | Dónde está el crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias: recorrido del MV Hondius en tiempo real- ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero de expedición 'MV Hondius' permanece frente a las costas de Cabo Verde tras la confirmación de casos de hantavirus a bordo, mientras el Ministerio de Sanidad espera los datos epidemiológicos que deben recabarse en el país africano para decidir si el buque podrá hacer escala en Canarias. El recorrido del barco puede seguirse en tiempo real a través de un mapa de navegación marítima.

La posible llegada del 'MV Hondius' a España dependerá de esa evaluación sanitaria y de la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que el Gobierno haya asegurado que tiene "todo dispuesto" para atender y desinfectar el crucero si finalmente se acuerda su escala.

RECORRIDO DEL CRUCERO MV HONDIUS EN TIEMPO REAL

En el siguiente mapa puede consultarse la posición del 'MV Hondius' en tiempo real. La ubicación del buque puede variar conforme se actualice la información del rastreador marítimo.

Según la información disponible en el rastreador en el momento de redactar esta información, el MV Hondius permanecía frente a Praia, en Cabo Verde, después de haber llegado desde Georgetown, en Santa Elena.

QUÉ SE SABE HASTA AHORA

Por el momento, se han confirmado 7 casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cinco casos sospechosos), vinculados al crucero MV Hondius, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus aún. Además, hay un cuarto pasajero que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

En las últimas horas, la compañía ha comunicado que prepara junto a las autoridades la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios, uno leve y otro grave. Según la naviera, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas, pero hay un caso sospechoso que pretende ser evacuado.

En el barco viajan 149 personas, entre ellas 88 pasajeros de 23 nacionalidades. Hay 14 españoles a bordo: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. El MV Hondius zarpó de Ushuaia el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto finalizar el viaje el 4 de mayo.

QUÉ PASARÁ CON EL CRUCERO Y SUS PASAJEROS

Sanidad ha señalado que la posible escala del MV Hondius en Canarias dependerá de los datos epidemiológicos que se recojan en Cabo Verde, por lo que todavía no hay una decisión definitiva sobre su llegada a España.

El Gobierno asegura que tiene "todo dispuesto" para atender, evaluar y, en su caso, desinfectar el crucero si así lo requiere la OMS. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la posible repatriación de los pasajeros y en la ruta que deberá seguir el barco.

Está previsto que un equipo de epidemiólogos revise el buque para conocer el estado de las personas a bordo, detectar posibles síntomas y determinar contactos de alto o bajo riesgo.